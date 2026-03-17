Vojna v Iráne mení plány Bieleho domu: Donald Trump odkladá dlhoočakávanú návštevu Číny

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že pre vojnu v Iráne odkladá svoju dlho plánovanú návštevu Číny, ktorá sa mala uskutočniť na prelome marca a apríla. Trump uviedol, že do Pekingu vycestuje zrejme až o päť či šesť týždňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Washington pôvodne informoval, že Trump absolvuje svoju prvú návštevu Číny od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v dňoch od 31. marca do 2. apríla a stretne sa tam s prezidentom Si Ťin-pchingom. Lídri sa naposledy stretli v októbri minulého roka v Južnej Kórei. Peking nikdy verejne oficiálne nepotvrdil termín Trumpovej návštevy a bežne v predstihu neinformuje o programe čínskeho prezidenta.
Odložené sú aj rokovania v súvislosti s Taiwanom
„Stretnutie odkladáme. Spolupracujeme s Čínou. Nemali s tým problém,“ povedal Trump o návšteve Pekingu novinárom v Oválnej pracovni, kde prijal írskeho premiéra Micheala Martina.
Americký prezident už predtým varoval, že pre krízu v Hormuzskom prielive sa môže odložiť jeho schôdzka so Si Ťin-pchingom.
„Je len správne, aby ľudia, ktorí majú z prielivu úžitok, pomohli zaistiť, že sa tam nestane nič zlé,“ povedal v nedeľňajšom rozhovore pre denník Financial Times. Čína je podľa Trumpa rovnako ako mnohé európske krajiny vo väčšej miere závislá od ropy z Perzského zálivu než Spojené štáty.
Odloženie návštevy podľa Reuters ďalej zvyšuje neistotu na trhoch aj v diplomatických kruhoch. Vojna s Iránom spôsobila rast cien ropy, ohrozila lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv a ešte viac upriamila pozornosť investorov na energetickú bezpečnosť, uviedla agentúra.
V dôsledku sa tiež odložia rokovania medzi USA a Čínou zamerané na zmiernenie napätia v súvislosti s Taiwanom, clami, počítačovými čipmi či nelegálnymi drogami.
