Vojna ide do rozhodujúcej fázy, vyhlásil izraelský minister. Teherán vypálil balistickú raketu

Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že vojna proti Iránu „eskaluje“ a teraz vstupuje do „rozhodujúcej fázy, ktorá bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.“ Informuje o tom agentúra AFP a web Times of Israel (TOI).
„Iba iránsky ľud to môže ukončiť prostredníctvom rozhodujúceho boja, až do pádu teroristického režimu a záchrany Iránu,“ dodal. Tieto vyjadrenia ministra obrany zazneli na hodnotiacom stretnutí, ktoré mal Kac v sobotu ráno s náčelníkom generálneho štábu Izraelských obranných síl (IDF) Ejalom Zamirom a najvyšším vedením armády.
Pri najnovšom iránskom útoku balistickou raketou na Izrael nie sú hlásené žiadne zranenia. Ide o prvý takýto úder po viac ako 10 hodinách. Prvotné informácie izraelskej armády naznačujú, že raketu pravdepodobne zachytila protivzdušná obrana. Sirény sa rozozvučali v najjužnejšom meste Ejlat.
