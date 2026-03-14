Vojna ide do rozhodujúcej fázy, vyhlásil izraelský minister. Teherán vypálil balistickú raketu

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
TASR
Útok na Irán
Vyjadrenia ministra obrany zazneli na hodnotiacom stretnutí.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že vojna proti Iránu „eskaluje“ a teraz vstupuje do „rozhodujúcej fázy, ktorá bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.“ Informuje o tom agentúra AFP a web Times of Israel (TOI).

„Iba iránsky ľud to môže ukončiť prostredníctvom rozhodujúceho boja, až do pádu teroristického režimu a záchrany Iránu,“ dodal. Tieto vyjadrenia ministra obrany zazneli na hodnotiacom stretnutí, ktoré mal Kac v sobotu ráno s náčelníkom generálneho štábu Izraelských obranných síl (IDF) Ejalom Zamirom a najvyšším vedením armády.

Pri najnovšom iránskom útoku balistickou raketou na Izrael nie sú hlásené žiadne zranenia. Ide o prvý takýto úder po viac ako 10 hodinách. Prvotné informácie izraelskej armády naznačujú, že raketu pravdepodobne zachytila protivzdušná obrana. Sirény sa rozozvučali v najjužnejšom meste Ejlat.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dlhodobá predpoveď Slovákov nepoteší: Vojna nám siahne do peňaženiek, predraží plyn aj v roku 2027

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

