Dlhodobá predpoveď Slovákov nepoteší: Vojna nám siahne do peňaženiek, predraží plyn aj v roku 2027

Útok USA a Izraela na Irán a nasledovné uzatvorenie Hormuzského prielivu zvýši pre nedostupnosť časti produkcie od začiatku budúceho roka ceny zemného plynu pre slovenské domácnosti. Tie sa na burzách od októbra do konca marca držali na nižšej úrovni, ako bola priemerná cena plynu, ktorá vstupovala do výpočtu regulovaných cien pre tento rok. Aktuálne, po začiatku konfliktu, sú zhruba o tretinu vyššie. Pre výslednú sumu bude preto dôležité, ako dlho bude kríza na Blízkom východe trvať, upozornili odborníci.
„Do konca februára sa tieto ceny vyvíjali veľmi priaznivo a boli nižšie ako pred rokom. Avšak po začiatku americko-izraelských útokov na Irán a následnom obmedzení dodávok zemného plynu cez Hormuzský prieliv skokovo narástli nad 50 eur za megawatthodinu (MWh) a nedávno prekonali aj hranicu 60 eur/MWh. Pochopiteľne, pokračujúce obmedzenie dodávok plynu, predovšetkým z Kataru, môže jeho trhovú cenu ešte navýšiť,“ upozornil analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.
Ceny energií môžu v roku 2027 ovplyvniť voľby
Ceny regulovanej dodávky plynu pre domácnosti pre rok 2027 sa majú podľa platnej legislatívy určiť na základe priemerných trhových cien komodity na nemeckej burze za obdobie 1. októbra 2025 až 30. júna 2026. Záleží teda na výške ceny aj na dobe, po ktorú tieto vysoké ceny na trhu zostanú.
Do regulovaných cien plynu na tento rok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) započítal komoditu s priemernou cenou 37,218 eura/MWh. Ceny sa až do posledného februárového týždňa držali v rozpätí od 26 do 35 eur/MWh.
Vzhľadom na to, že v roku 2027 budú voľby, je pravdepodobné, že vláda bude chcieť dotovať ceny energií pre domácnosti aj naďalej. To znamená, že rozdiel medzi cenami pre domácnosti a cenou určenou ÚRSO bude dodávateľom, podobne ako v tomto roku, sanovať zo štátneho rozpočtu. V roku 2026 na tento účel vláda vyčlenila viac ako 400 miliónov eur, čo je približne 0,3 % hrubého domáceho produktu.
Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský upozornil, že ceny nevzrástli len na dodávku plynu v najbližších mesiacoch, ale aj na letné obdobie.
„Zemný plyn s dodávkou v letnom období obchoduje za vyššie ceny ako zemný plyn s dodávkou v zime. Ak bude táto negatívna obchodná situácia pretrvávať počas letných mesiacov, kedy sa plyn do zásobníka vtláča, môže Európa ďalšiu zimu čeliť extrémne nízkej naplnenosti plynových zásobníkov, pretože budú absentovať základné ekonomické dôvody na jeho uskladnenie,“ očakáva Kvasňovský.
Vzhľadom na pomerne suchú zimu a nízku zásobu snehu v Alpách sa dá očakávať, že vodné elektrárne v Nemecku, Rakúsku a Taliansku budú produkovať menej elektrickej energie a tento výpadok budú musieť nahradiť plynové elektrárne. Vyšší dopyt po plyne na prevádzku takisto môže skomplikovať plnenie zásobníkov. Tie sú aktuálne v Európe zaplnené na necelých 30 %.
Problém môže byť najmä s cenou
Problém však nemusí byť s dostupnosťou plynu, ale najmä s jeho cenou. Hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta priblížil, že podnik má v súčasnosti zazmluvnené dostatočné zdroje zemného plynu, či už z Ruskej federácie alebo od iných európskych dodávateľov. Zároveň má rezervované dostatočné prepravné kapacity smerom na Slovensko.
„Všetkým našim zákazníkom od domácností až po veľkých priemyselných zákazníkov tak garantujeme plynulé dodávky zemného plynu,“ zopakoval Šebesta.
SPP má v zásobníkoch aktuálne ešte päť terawatthodín (TWh) zemného plynu, čo je podľa Šebestu nadštandardné. Nevylúčil však, že pri dlhodobom zablokovaní Hormuzského prielivu, ktorým prechádza 20 % svetového obchodu so skvapalneným zemným plynom (LNG), môže v niektorých krajinách komodita chýbať.
SPP prednedávnom podpísal dodatok k zmluve s ruským Gazpromom, no podľa Šebestu to neznamená orientáciu iba na ruský plyn. „Dodávky od spoločnosti Gazprom Export tvoria časť diverzifikovaných dodávok zemného plynu pre SPP. To znamená, že SPP má v portfóliu viacero dodávateľov, od ktorých aj naďalej bude nakupovať zemný plyn,“ dodal Šebesta.
