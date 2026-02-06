Vodiči, dnešné ceny nemusia vydržať: Pohonné hmoty pôjdu zrejme hore, analytik upozornil na zdražovanie

Ceny pohonných látok by mali na budúci týždeň vzrásť, a to o dva až päť centov, pre vysokú volatilitu na trhu s ropou. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na cenách ropy sme zaznamenali v uplynulých dňoch prudký pohyb nadol a potom opäť nahor. Ceny ropy narástli k hranici 68 USD za barel (159 litrov) a je opäť potenciál prerazenia silnej podpornej a psychologickej úrovne 70 USD za barel,“ priblížil. Z fundamentálneho pohľadu podľa neho naďalej dominuje prebytok ponuky.
Geopolitické riziká a reakcia trhu
Globálna produkcia zostáva vysoká, pričom k rastu ponuky prispievajú nielen krajiny mimo kartelu, ale aj samotní členovia OPEC+. Produkcia v USA sa pohybuje blízko historických maxím a na trhu sa čoraz viac diskutuje o tom, že ponuka v roku 2026 môže prevyšovať globálny dopyt. Tento faktor dlhodobo vytvára tlak na ceny a obmedzuje ich rastový potenciál.
„Geopolitické riziká, najmä na Blízkom východe, zostávajú prítomné a na trhu vyvolávajú už druhý týždeň vysokú volatilitu a neistotu pre investorov v súvislosti s jasným trendom na cenách ropy. Trh tak aktuálne reaguje viac na ekonomické a fundamentálne dáta a politický šum,“ vysvetlil.
Dodal, že najnovšia správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) ukázala, že zásoby surovej ropy v USA k 30. januáru tohto roka poklesli o približne 3,45 milióna barelov, čo bolo výraznejšie, než trhy očakávali. To poslalo ceny ropy nahor po predchádzajúcej fáze slabšieho sentimentu, kde vyššie zásoby potláčali ceny. Tento cyklus ukazuje, že v krátkom horizonte reagujú ceny ropy na rozdiel medzi očakávanými a skutočnými zásobami podľa IEA.
Vývoj cien pohonných látok na Slovensku
Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 5. týždňa pokračovali v raste tretí týždeň za sebou. Tempo nárastu cien pri benzínoch bolo najvyššie od začiatku novembra (od 44. týždňa 2025), pri naftách bolo tempo zdražovania už druhý týždeň nadpriemerné, nad úrovňou 1,5 centa za liter. Obyčajné aj prémiové benzíny, ako aj všetky druhy nafty medzitýždňovo zdvihli ceny v priemere o dva centy za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Základný a prémiové benzíny a obyčajná motorová nafta sa predávali za najvyššie ceny od prvej polovice decembra 2025. Cena prémiovej nafty dosiahla najvyššiu hodnotu od konca novembra 2025. Motoristi platili za liter obyčajného benzínu 95 v priemere 1,473 eura za liter, za prémiové benzíny 1,679 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura a prémiová nafta 1,650 eura za liter.
Porovnanie cien s minulým rokom
Aktuálne ceny palív boli ešte stále pod úrovňou predchádzajúceho roka, benzín 95 o 7,3 %, prémiové benzíny o 6,3 %, motorová nafta o 6,5 % a prémiová nafta o 5,6 %. Ceny plynov slúžiacich ako palivá pre vozidlá sa v závere januára medzitýždňovo menili iba pri LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,503 eura (+ 0,9 centa).
CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za nezmenených 1,747 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) ostala na hodnote 0,674 eura za liter. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako vlani stál LPG o 11,7 % a LNG o 11,4 %.
