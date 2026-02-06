Vodiči, dnešné ceny nemusia vydržať: Pohonné hmoty pôjdu zrejme hore, analytik upozornil na zdražovanie

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Ceny palív držia líniu, no nervozita rastie.

Ceny pohonných látok by mali na budúci týždeň vzrásť, a to o dva až päť centov, pre vysokú volatilitu na trhu s ropou. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

„Na cenách ropy sme zaznamenali v uplynulých dňoch prudký pohyb nadol a potom opäť nahor. Ceny ropy narástli k hranici 68 USD za barel (159 litrov) a je opäť potenciál prerazenia silnej podpornej a psychologickej úrovne 70 USD za barel,“ priblížil. Z fundamentálneho pohľadu podľa neho naďalej dominuje prebytok ponuky.

Geopolitické riziká a reakcia trhu

Globálna produkcia zostáva vysoká, pričom k rastu ponuky prispievajú nielen krajiny mimo kartelu, ale aj samotní členovia OPEC+. Produkcia v USA sa pohybuje blízko historických maxím a na trhu sa čoraz viac diskutuje o tom, že ponuka v roku 2026 môže prevyšovať globálny dopyt. Tento faktor dlhodobo vytvára tlak na ceny a obmedzuje ich rastový potenciál.

„Geopolitické riziká, najmä na Blízkom východe, zostávajú prítomné a na trhu vyvolávajú už druhý týždeň vysokú volatilitu a neistotu pre investorov v súvislosti s jasným trendom na cenách ropy. Trh tak aktuálne reaguje viac na ekonomické a fundamentálne dáta a politický šum,“ vysvetlil.

Ilustračná foto: Pexels

Dodal, že najnovšia správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) ukázala, že zásoby surovej ropy v USA k 30. januáru tohto roka poklesli o približne 3,45 milióna barelov, čo bolo výraznejšie, než trhy očakávali. To poslalo ceny ropy nahor po predchádzajúcej fáze slabšieho sentimentu, kde vyššie zásoby potláčali ceny. Tento cyklus ukazuje, že v krátkom horizonte reagujú ceny ropy na rozdiel medzi očakávanými a skutočnými zásobami podľa IEA.

Vývoj cien pohonných látok na Slovensku

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 5. týždňa pokračovali v raste tretí týždeň za sebou. Tempo nárastu cien pri benzínoch bolo najvyššie od začiatku novembra (od 44. týždňa 2025), pri naftách bolo tempo zdražovania už druhý týždeň nadpriemerné, nad úrovňou 1,5 centa za liter. Obyčajné aj prémiové benzíny, ako aj všetky druhy nafty medzitýždňovo zdvihli ceny v priemere o dva centy za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Základný a prémiové benzíny a obyčajná motorová nafta sa predávali za najvyššie ceny od prvej polovice decembra 2025. Cena prémiovej nafty dosiahla najvyššiu hodnotu od konca novembra 2025. Motoristi platili za liter obyčajného benzínu 95 v priemere 1,473 eura za liter, za prémiové benzíny 1,679 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura a prémiová nafta 1,650 eura za liter.

Porovnanie cien s minulým rokom

Aktuálne ceny palív boli ešte stále pod úrovňou predchádzajúceho roka, benzín 95 o 7,3 %, prémiové benzíny o 6,3 %, motorová nafta o 6,5 % a prémiová nafta o 5,6 %. Ceny plynov slúžiacich ako palivá pre vozidlá sa v závere januára medzitýždňovo menili iba pri LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,503 eura (+ 0,9 centa).

CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za nezmenených 1,747 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) ostala na hodnote 0,674 eura za liter. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako vlani stál LPG o 11,7 % a LNG o 11,4 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac