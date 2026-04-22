„Vždy umývam mleté ​​mäso pred varením,“ rozpútal diskusiu príspevok: Hygienička vysvetľuje, či je to správne

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Je správne umývať mäso?

Čo kuchyňa, to iný návyk. Každý z nás si z domácnosti prináša iné zvyklosti týkajúce sa varenia, a to nielen čo sa receptov, ale aj hygieny týka. Niektoré však môžu byť pre naše zdravie nebezpečné. Hygienička vysvetľuje, kedy sa v kuchyni zbytočne vystavujeme riziku.

Umývanie mletého mäsa?

Na sociálnej sieti sa objavil záber na mleté mäso v sitku, na ktoré niekto z fľašky nalieva vodu. „Vždy umývam mleté ​​hovädzie mäso pred varením,“ píše sa v časti príspevku. Pochopiteľne, medzi používateľmi to vyvolalo diskusiu.

Viacerí priznávajú, že o niečom takom ešte ani len nepočuli. Iní vysvetľujú, že mäso síce umývajú, no ešte predtým, ako ho pomelú. Hygieničky Mgr. Bc. Josefíny Adžič sme sa pýtali, aký je správny postup.

„Mleté mäso sa neoplachuje, pretože oplachovanie neodstraňuje mikroorganizmy, ale naopak zvyšuje riziko ich šírenia v kuchyni prostredníctvom rozstreku vody (krížová kontaminácia). Bezpečnosť potraviny, v tomto prípade mletého mäsa, je zabezpečená výhradne dostatočnou tepelnou úpravou, nie oplachovaním,“ dozvedáme sa.

Ilustračná foto: Unsplash

Vodou patogény neodstránite

O umývaní mäsa, a to nielen mletého, sme sa s Mgr. Bc Adžič rozprávali už aj v minulosti. „Zdá sa to logické: voda odplaví nečistoty a odstráni „mikróby“ z povrchu. Ale v skutočnosti je to úplne naopak. Patogénne mikroorganizmy na mäse, ako sú salmonela, kampylobakter a Escherichia coli, opláchnutím nezničíte,“ vysvetlila.

„Moderné hygienické odporúčania jednoznačne hovoria, že mäso sa pred varením umývať nemá. Povrch mäsa stačí osušiť jednorazovou papierovou utierkou a tú okamžite vyhodiť. Potom nasleduje dezinfekcia pracovnej plochy a dôkladné umytie rúk teplou vodou a mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd,“ zdôraznila hygienička.

Ilustračná foto: Unsplash

Mgr. Bc. Adžič dodáva, že samotnou vodou patogény neeliminujete, na to je potrebná tepelná úprava. Je dôležité, aby vnútorná teplota mäsa dosiahla aspoň 72 °C, konkrétna teplota sa však môže líšiť v závislosti od typu mäsa. Či už ale varíte hydinu alebo hovädzie, vždy platí, že správna teplota = bezpečné jedlo.

