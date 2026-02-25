Minerálky začali podľa Slovákov chutiť zvláštne: Budiš reaguje, poskytol vysvetlenie

Na online fóre sa objavila diskusia týkajúca sa zmenenej chuti niektorých značiek minerálok. Ľudia uvádzajú, že cítia zvláštnu „plastovú chuť“. Oslovili sme Budiš a opýtali sme sa, či spoločnosť postrehla v posledných mesiacoch problémy.
Chuť minerálok sa zmenila
Ako sme vás informovali, na platforme Reddit sa objavila otázka, či si aj niekto iný všimol, že minerálky zmenili chuť a začali chutiť akosi divne. Autor príspevku píše, že ich kupoval často, no koncom minulého roka sa vo výrobnom procese možno niečo zmenilo a teraz chutia zvláštne umelo. Hovorí o dvoch známych minerálkach, ktoré kupuje mnoho Slovákov.
Pridalo sa viacero komentujúcich, podľa ktorých sa chuť naozaj zmenila. Podľa niektorých pripomína plast, iní píšu, že je to ako keby fľaša pridlho stála na slnku. Nájdu sa takí, ktorí chuť prirovnávajú k bublifuku.
Spoločnosť Budiš reaguje
Značku Budiš sme preto oslovili s otázkou, či v poslednom čase postrehla sťažnosti od zákazníkov. „Spoločnosť BUDIŠ a. s. eviduje v poslednom období ojedinelé podnety spotrebiteľov týkajúce sa zmeny senzorického profilu (vône a chuti) minerálnej vody Gemerka. Chceme zdôrazniť to najdôležitejšie: Všetky naše produkty sú zdravotne úplne nezávadné,“ reaguje senior brand manager Alexandra Neštinová zo spoločnosti Budiš.
„Túto skutočnosť garantujeme na základe pravidelných interných analýz, ako aj výsledkov z nezávislých externých laboratórií, ktoré sme v súvislosti s týmito podnetmi realizovali. Minerálna voda Gemerka spĺňa všetky legislatívne požiadavky a jej mikrobiologické a chemické zloženie je v úplnom poriadku,“ dodáva.
Na otázku, čo spôsobilo zmenu chuti, odpovedá, že zrejme ide o „špecifickú senzorickú odchýlku, ktorá je prirodzeným dôsledkom vysokého minerálneho zloženia a celkovej mineralizácie vody a vyskytuje sa ojedinele.“
