Vnútorný audit v SND mal odhaliť vážne pochybenia bývalého vedenia, informuje Šimkovičovej ministerstvo

Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou. Týkali sa najmä nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s nimi.
TASR o tom informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort hovorí o vážnych pochybeniach bývalého vedenia SND.
Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
2.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku