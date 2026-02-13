Vlastná hlúposť ho mohla stáť život: Muž bez vodičáku sa zrazil s nákladným vlakom, potom ušiel

Polícia vyšetruje zrážku osobného auta s nákladným vlakom, ku ktorej došlo v stredu (11. 2.) dopoludnia na železničnom priecestí v úseku Kuklov – Čáry v okrese Senica. Vodič z miesta nehody odišiel, policajti ho následne vypátrali. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, hliadka bola na miesto vyslaná po prijatí oznámenia o zrážke vozidla s vlakom. Po príchode našli havarované vozidlo odstavené mimo cesty bez posádky. „Na železničné priecestie vošiel v čase, keď už výstražné zariadenie signalizovalo príchod vlaku dvoma prerušovanými červenými svetlami. Nárazu auta do nákladnej vlakovej súpravy sa však už zabrániť nepodarilo,“ ozrejmila.
Vodiča vypátrali, nemal oprávnenie
Vďaka kamerovým záznamom vodiča aj jeho spolujazdca vypátrali. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a v čase jazdy mal už trikrát uložený právoplatný zákaz viesť motorové vozidlá. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila.
Policajti súčasne apelujú na vodičov, aby rešpektovali svetelnú signalizáciu na železničných priecestiach. „Keď na priecestí svieti červená, nejde o odporúčanie, ale o povinnosť zastaviť,“ zdôraznila.
Nahlásiť chybu v článku