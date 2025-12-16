Sladký stredobod Vianoc. Dominika Cibulková prekvapila netradičnou vianočnou dekoráciou, na ktorej necháte oči

Zatiaľ čo Vianoce sú pre mnohých synonymom tradícií a bohato ozdobeného stromčeka, bývalá tenisová hviezda opäť dokázala, že aj sviatky sa dajú poňať originálne. Zjavne sa nebojí ísť proti prúdu, či už je to na kurte, v móde či v životnom štýle. A už dvojnásobne nie potom, keď vie, že tým spraví radosť svojim dvom rozkošným ratolestiam.
Dominika Cibulková sa netají tým, že vedie životný štýl, ktorý je luxusnejší v porovnaní s ostatnými ľuďmi, ktorí si to nemôžu dovoliť, aj keď ani jej nechýba pokora. Ona si to však vydrela. Za životom, ktorý žije dnes, sú hodiny „makania“ na tenisových kurtoch, litre potu, no neraz aj psychické zdravie dostalo zabrať. Dnes si užíva plody svojej práce, ktoré sa zakaždým odrazia aj počas Vianoc, ktoré sú, na rozdiel od bežných ľudí, iné.
Sladká tradícia v modernom šate
Aj tentokrát bývalá tenistka zaujala, ale dobrotou, ktorá sa objavila na jej sviatočnom stole. Hoci sa Vianoce ešte ani len nezačali, pozornosť fanúšikov vzbudila originálna vianočná perníková torta, ktorá spája tradičné chute s moderným vizuálom hodným lifestylového magazínu.
Perníky a medovníky sú neodmysliteľnou súčasťou slovenských Vianoc, no v Dominikinom podaní dostávajú úplne nový rozmer. Zabudnite na klasické perníčky na tanieri. Perníková torta s výškou takmer 70 cm, s ktorou sa pochválila na svojej sociálnej sieti, je precízne zdobená a pôsobí skôr ako dizajnový dezert z luxusnej cukrárne. Poukladané perníčky na viacerých poschodiach, krásne sviatočné zdobenie s korenistou vôňou, ktorou je táto dobrota typická, vytvárajú harmonický celok.
Ide o netradičnú tortu, ktorá nie je vyrobená z klasických korpusov, krému a polevy. Čisté línie a jemné sviatočné motívy, ako napríklad vianočný zvonček, snehová vločka či perníkový domček, dozaista zaujali jej deti – Jakubka a Ninku, ktorí mohli na nej oči nechať. Dominika si tak zaobstarala chutné a na pohľad príjemné vianočné dielo, ktoré zjavne prešlo rukami majstra umelca v kuchyni.
