Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, vyhlásil Trump. Tá sa ozvala a tvrdí niečo iné

Americká administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu zajali prezidenta Nicolása Madura a odviedli ho z krajiny. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že Rodríguezová medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a DPA.
„Práve s ňou hovoril (minister zahraničných vecí Marco Rubio) a je v zásade ochotná urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou,“ povedal Trump na tlačovej konferencii vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride.
„S Marcom mali dlhý rozhovor a povedala: ‚Urobíme, čo budete chcieť‘. Myslím si, že bola vcelku ústretová, ale zase ani nemá príliš na výber,“ dodal Trump.
Španielsky denník El País pripomína, že podľa venezuelskej ústavy viceprezident preberá vedenie štátu v prípade, ak je prezident trvalo neprítomný a stalo sa tak pred polovicou volebného obdobia. Posledné voľby boli pred rokom a pol, volebné obdobie je šesťročné.
Prezidentom Venezuely je Maduro, vyhlásila viceprezidentka Rodríguezová
Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny, vyhlásil venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vo videopríhovore, ktorý v sobotu večer odvysielala štátna televízia. Zopakovala tiež svoju výzvu, aby USA prepustili zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.
Nahlásiť chybu v článku