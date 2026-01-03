Venezuelský prezident Maduro sa v USA postaví pred súd, tvrdí americký senátor. Rusko odsúdilo vojenskú akciu

Americký republikánsky senátor zo štátu Utah Mike Lee v sobotu dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd. Rubio tiež podľa neho nepredpokladá, že USA uskutočnia ďalšie útoky na venezuelské územie, keďže Maduro sa už nachádza v zajatí, informuje TASR.

Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že Maduro bol so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny.

„Rubio ma informoval, že Maduro bol zatknutý americkým personálom, aby sa postavil pred súd v Spojených štátoch na základe obvinení z trestných činov,“ napísal Lee. Útoky na ciele naprieč Venezuelou sa podľa ministra uskutočnili na ochranu a obranu osôb vykonávajúcich zatykač.

Kartel Sĺnk

Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Washingtonu stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Senátor Lee sa ráno k americkej vojenskej akcii vo Venezuele postavil skepticky a požadoval vysvetlenie, či je v súlade s ústavou. Podľa Rubia ústava prezidentovi umožňuje chrániť americký personál pred aktuálnym alebo bezprostredne hroziacim útokom.

Rusko odsúdilo americkú vojenskú operáciu proti Venezuele

Rusko v sobotu odsúdilo vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou.

„Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili aktu ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP. „Ideologické nepriateľstvo zvíťazilo nad obchodným pragmatizmom,“ dodal ruský rezort diplomacie.

Tesné vzťahy

Vzťahy Ruska a Venezuely sú historicky a politicky veľmi tesné, najmä od nástupu Huga Cháveza k moci v roku 1999 a pokračovali aj za vlády jeho nástupcu Nicolása Madura. Ide o strategické, ekonomické a vojenské partnerstvo s výrazným antiamerickým tónom.

Ekonomická spolupráca zahŕňa ruské investície do ropného a plynárenského sektora, dodávky technológií, pôžičky a úvery. Rusko tiež pomáha Venezuele obchádzať sankcie Spojených štátov a EÚ.

Intenzívna je aj vojenská spolupráca – Rusko dodáva Venezuele zbrane, stíhačky a obranné systémy, poskytuje poradenstvo a organizuje spoločné cvičenia. V posledných rokoch sa zintenzívnila aj logistická a strategická podpora ruských síl na území Venezuely.

Pre Rusko sú vzťahy s Venezuelou strategicky dôležité, lebo mu umožňujú posilniť si vplyv v Latinskej Amerike, získať prístup k náleziskám ropy na venezuelskom území i možnosť využiť Venezuelu ako partnera proti sankciám USA.

