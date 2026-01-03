Venezuelský prezident Maduro sa v USA postaví pred súd, tvrdí americký senátor. Rusko odsúdilo vojenskú akciu

Americký republikánsky senátor zo štátu Utah Mike Lee v sobotu dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd. Rubio tiež podľa neho nepredpokladá, že USA uskutočnia ďalšie útoky na venezuelské územie, keďže Maduro sa už nachádza v zajatí, informuje TASR.
Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že Maduro bol so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny.
„Rubio ma informoval, že Maduro bol zatknutý americkým personálom, aby sa postavil pred súd v Spojených štátoch na základe obvinení z trestných činov,“ napísal Lee. Útoky na ciele naprieč Venezuelou sa podľa ministra uskutočnili na ochranu a obranu osôb vykonávajúcich zatykač.
Just got off the phone with @SecRubio
He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ
— Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026
Kartel Sĺnk
Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Washingtonu stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Senátor Lee sa ráno k americkej vojenskej akcii vo Venezuele postavil skepticky a požadoval vysvetlenie, či je v súlade s ústavou. Podľa Rubia ústava prezidentovi umožňuje chrániť americký personál pred aktuálnym alebo bezprostredne hroziacim útokom.
Rusko odsúdilo americkú vojenskú operáciu proti Venezuele
Rusko v sobotu odsúdilo vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou.
„Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili aktu ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP. „Ideologické nepriateľstvo zvíťazilo nad obchodným pragmatizmom,“ dodal ruský rezort diplomacie.
Tesné vzťahy
Vzťahy Ruska a Venezuely sú historicky a politicky veľmi tesné, najmä od nástupu Huga Cháveza k moci v roku 1999 a pokračovali aj za vlády jeho nástupcu Nicolása Madura. Ide o strategické, ekonomické a vojenské partnerstvo s výrazným antiamerickým tónom.
Ekonomická spolupráca zahŕňa ruské investície do ropného a plynárenského sektora, dodávky technológií, pôžičky a úvery. Rusko tiež pomáha Venezuele obchádzať sankcie Spojených štátov a EÚ.
Intenzívna je aj vojenská spolupráca – Rusko dodáva Venezuele zbrane, stíhačky a obranné systémy, poskytuje poradenstvo a organizuje spoločné cvičenia. V posledných rokoch sa zintenzívnila aj logistická a strategická podpora ruských síl na území Venezuely.
Pre Rusko sú vzťahy s Venezuelou strategicky dôležité, lebo mu umožňujú posilniť si vplyv v Latinskej Amerike, získať prístup k náleziskám ropy na venezuelskom území i možnosť využiť Venezuelu ako partnera proti sankciám USA.
