Venezuelská viceprezidentka nevie, kde sa hlava štátu nachádza. Od Trumpa chce dôkazy, že je Maduro nažive

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa nachádza prezident krajiny Nicolás Maduro. Požaduje tiež dôkazy, že venezuelská hlava štátu je stále nažive. Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že USA Madura spolu s manželkou zadržali a odviedli z krajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a televízie CNN.
„Žiadame od vlády prezidenta Trumpa okamžité poskytnutie dôkazov o tom, že Maduro a prvá dáma sú nažive,“ vyhlásila Rodríguezová. Americké útoky podľa nej pripravili o život viacero venezuelských predstaviteľov, vojakov aj civilistov po celej krajine. Rodríguezová podľa ústavy prevezme kompetencie prezidenta v prípade, že „nie je schopný plniť svoje povinnosti“.
Údajné zadržanie Madura už privítal zástupca amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau. „Nový úsvit pre Venezuelu! Tyran je preč. Teraz bude konečne čeliť spravodlivosti za svoje zločiny,“ napísal na sociálnej sieti X.
Rozmiestnenie vojenských síl po celej krajine
Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López po amerických útokoch nariadil rozmiestnenie vojenských síl po celej krajine. Oznámil to vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Vláda podľa neho aktuálne zhromažďuje informácie o počte zabitých a zranených. Potvrdil, že napadnuté bolo vojenské zariadenie Fort Tiuna v Caracase a zdôraznil, že krajina sa bude brániť proti prítomnosti zahraničných vojsk.
Situácia je pokojná
Podľa spravodajkyne televízie CNN je situácia v Caracase už viac ako dve hodiny pokojná a americké útoky ustali. „Počuli sme prelet mnohých lietadiel a vrtuľníkov, ale momentálne je v meste už dve hodiny pokoj,“ informovala.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro medzičasom nariadil nasadenie vojenských síl na venezuelských hraniciach. Kroky Washingtonu označil za „útok na suverenitu“ Latinskej Ameriky a povedal, že budú mať za následok humanitárnu krízu.
