Venezuelská armáda uznala viceprezidentku Rodríguezovú za dočasnú prezidentku

Aktuálna správa
Jakub Baláž
Zadržanie prezidenta Madura
Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López zároveň v nedeľu vyzval na okamžité prepustenie Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých zadržali Spojené štáty.

V televíznom vysielaní obklopení vojenskými dôstojníkmi povedal, že Maduro je „skutočným, autentickým ústavným vodcom všetkých Venezuelčanov“. Zároveň podporil rozhodnutie najvyššieho súdu o tom, že prezidentského úradu sa má dočasne ujať viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Naliehavo vyzývame svet, aby upriamil pozornosť na to, čo sa deje proti Venezuele, voči jej suverenite. Predstavuje to skutočnú hrozbu pre svetový poriadok. Svet sa musí mať na pozore, pretože ak to včera bola Venezuela, zajtra to môže byť kdekoľvek,“ vyhlásil minister. Vedenie ozbrojených síl podľa neho požaduje okamžité prepustenie Madura a odsudzuje „kolonialistické ambície“ USA.

Viac z témy Zadržanie prezidenta Madura:
1.
Americký vojenský zásah vo Venezuele má desiatky obetí: Medzi mŕtvymi sú civilisti aj bezpečnostné zložky
2.
Vyhrážkam čelí aj dočasné vedenie Venezuely: Trump varuje náhradnú prezidentku pred ešte tvrdšími následkami
3.
Fico ocenil, že Trump o Venezuele nešíril falošné teórie. Americké „dobrodružstvo“ však odsúdil
Zobraziť všetky články (22)

Vojenský zásah USA vo Venezuele, ktorý viedol k zajatiu Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými špeciálnymi jednotkami, si podľa ministra obrany vyžiadal život veľkej časti prezidentovej ochranky. Denník The New York Times v sobotu informoval, že pri operácii zahynulo najmenej 40 civilistov a vojakov.

Armáda je v stave pohotovosti

Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Rodríguezovej, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci. Súd však Madura nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní. Rodríguezová ešte predtým vo videopríhovore označila Madura za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie.

Padrino López podľa agentúry Reuters podporil rozhodnutie súdu a uviedol, že armáda bola uvedená do stavu pohotovosti po celej krajine, aby zaručila suverenitu. Zároveň vyzval Venezuelčanov, aby sa v najbližších dňoch vrátili k svojim bežným činnostiam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump si ide po poklad: Ropné firmy z USA budú vo Venezuele investovať miliardy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac