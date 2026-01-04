Trump si ide po poklad: Ropné firmy z USA budú vo Venezuele investovať miliardy

Zuzana Veslíková
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Venezuela má podľa amerického Úradu pre energetické informácie najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete.

Americký prezident Donald Trump jasne uviedol, že investície USA do ropného sektora Venezuely sú ústredným cieľom operácie na zmenu režimu, ktorá zvrhla prezidenta Nicolása Madura, píše portál CNBC.

„Naše veľmi veľké ropné spoločnosti v Spojených štátoch, najväčšie na svete, vstúpia do toho, vynaložia miliardy dolárov a opravia vážne poškodenú infraštruktúru, ropnú infraštruktúru,“ povedal Trump v sobotu na tlačovej konferencii vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Ukrýva poklad

Venezuela má podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, a to 303 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov), čiže 17 % svetových zásob. Jedinou veľkou americkou ropnou spoločnosťou pôsobiacou vo Venezuele je Chevron. Podľa údajov poradenskej firmy Kpler vyvážal Chevron vo štvrtom kvartáli 2025 približne 140-tisíc barelov denne. „Naďalej pracujeme v úplnom súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi,“ uviedla firma Chevron vo vyhlásení.

Ťažba vo Venezuele kulminovala v závere 90. rokov, keď sa zvýšila na 3,5 milióna barelov denne, ale odvtedy výrazne klesla, uviedol analytik spoločnosti Kpler Matt Smith. Súčasná produkcia krajiny sa podľa údajov firmy Kpler pohybuje na úrovni približne 800-tisíc barelov denne.

Podľa šéfa firmy Lipow Oil Associates Andyho Lipowa venezuelský export ropy by sa mohol úplne zastaviť, pretože nie je jasné, kto vládne v hlavnom meste Caracas a kupujúci si pravdepodobne nie sú istí, komu by mali posielať peniaze. Spoločnosť Chevron bude pravdepodobne pokračovať vo vývoze, čím zmierni akýkoľvek vplyv na dodávky, povedal Lipow. Matt Smith poznamenal, že dosah prerušení dodávok z Venezuely pomôže zmierniť terajšia nadmerná ponuka na globálnom trhu s ropou.

