Jennifer Love Hewitt po rokoch prelomila mlčanie. Prehovorila o nechutných poznámkach, ktoré dostávala od mužov

Na Slovensku ju mnohí spoznali najmä vďaka seriálu Stratené duše. Neskôr mohli na obrazovkách tiež sledovať jej projekty Hriešny zoznam či 9-1-1, kde sa predstavila ako záchranárka na tiesňovej linke. Začiatky jej hereckej kariéry však siahajú ešte ďalej, začala už ako násťročná.

Len málokto vie, že Jennifer Love Hewitt začínala ako 10-ročná na Disney Channel. Okrem herectva vydala štyri albumy, z ktorých posledný vyšiel v roku 2002, a pôsobila aj ako producentka niektorých filmov a televíznych seriálov. Má tak za sebou skutočne bohatú kariéru, na ktorú sa dá spomínať. Teraz však, ako zachytil portál Boredpanda, prehovorila o tienistej stránke slávy a o tom, ako muži komentovali jej telo, hoci bola len tínedžerka.

Hovorili o jej prsiach

Herečka, ktorá má v súčasnosti 45 rokov, získala svoju prelomovú úlohu v tínedžerskej dráme Party Of Five z roku 1995 a preslávila sa po účinkovaní vo filme Viem, čo ste robili minulé leto (I Know What You Did Last Summer) z roku 1997. Ako tínedžerka tak bola v centre pozornosti, čo sa spájalo s negatívnymi dôsledkami, o ktorých Jennifer prehovorila počas epizódy podcastu Breakdown doktorky Mayim Bialik, ktorú diváci poznajú ako seriálovú Amy z Teórie veľkého tresku.

Herečka sa zamyslela nad tým, ako kedysi kultúra akceptovala nevhodné vtipy o neplnoletých dievčatách a priznala, že zvykla nosiť nadrozmerné oblečenie, aby dospelí muži prestali jej telo komentovať.

„V šestnástich rokoch hovorili dospelí muži otvorene o mojich prsiach v talk show a ľudia sa na tom smiali,“ priznala Hewitt.

„Bola to kultúra, ktorá bola plne akceptovaná, ale keď si sadnete a pozriete sa na to, kde sme teraz v porovnaní s tým, čo bolo vtedy, je to naozaj ohromujúce,“ hovorí ďalej herečka. V tom čase bola len tínedžerka, no namiesto toho, aby sa ľudia sústredili na jej talent, sledovali ako vyzerá.

Bola sexsymbol a ani netušila, čo to znamená