Prudko sa ochladí, vyťahujte bundu: Tak rýchlo sa 20-stupňové teploty nevrátia, pozrite si predpoveď

Dnes bude na Slovensku premenlivá, na severe a východe územia prevažne veľká oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe len miestami, sa môžu vyskytnúť tiež prehánky alebo dážď a od nadmorskej výšky 1 400 metrov aj sneženie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 13 až 19 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji 7 až 13 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo jedného stupňa Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu, v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu. Spadne do 3, na severe a východe územia do 7 milimetrov zrážok a vo vysokých polohách do 7 centimetrov snehu.
Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred silným vetrom vo viacerých okresoch stredného a severného Slovenska. Vydal preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 17.00 h.
Výstrahy platia pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V týchto lokalitách vo vysokohorských polohách nad približne 1500 metrov nad morom očakávajú meteorológovia miestami vietor, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 115 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchricu.
SHMÚ upozornil, že predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
V marci bolo sucho, teraz príde dážď
Tohtoročný marec bol na Slovensku zrážkovo podnormálny až silne nadnormálny mesiac. Celkovo bol marec 2026 výrazne suchší ako marec 2025 či 2024. V podzemnej vode ho meteorológovia zhodnotili ako podpriemerný.
Na vodných tokoch boli v marci ustálené vodné hladiny. V závere mesiaca zaznamenali odborníci vzostup vodných hladín s ojedinelým prekročením prvého stupňa povodňovej aktivity v povodí Váhu na Blatine v Pezinku.
Nadpriemerné hodnoty zaznamenal v povodí Dunajca a Popradu, Hornádu a Moravy. Naopak, podpriemerné hodnoty sa vyskytli v povodí Bodrogu, Hrona, Ipľa, Slanej a Váhu. Priemerné až mierne podpriemerné hodnoty boli v povodí Bodvy.
Na základe operatívnych údajov vyhodnotili marec 2026 z hľadiska teploty vzduchu ako nadnormálny vo väčšine povodí na území Slovenska. Najvyššie priemerné mesačné teploty vzduchu boli v povodí Dunaja, najnižšie v povodiach Dunajca a Popradu a horného Hrona.
Ochladí sa, teplejší bude zrejme až máj
V nasledujúcich dňoch nás čaká ochladenie aj zvýšená oblačnosť, a teda prehánky alebo dážď. Víkend sme si užili v teplom a slnečnom duchu, to sa teraz ale na pár dní zmení. Do konca tohto mesiaca to s teplotami vyzerá ako na hojdačke. Za studeným frontom k nám počas noci začal od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch, čo pocítime aj na dnešných teplotách. Tie by mali byť oproti včerajšku o 5 až 7 °C nižšie, informuje iMeteo.
Dnešné teploty vystúpia maximálne na 17 stupňov, od severu až severovýchodu sa k nám v nasledujúcich dňoch dostane ešte studenší vzduch. Táto druhá vlna ochladenia prinesie ďalší pokles teplôt. Na severe Slovenska by sme od zajtra mali zaznamenávať teploty len okolo +10 °C, zatiaľ čo na juhu sa teploty dostanú približne na +15 °C.
Ani posledný májový týždeň nebude iný. Teploty sa budú pohybovať medzi 7 až 13 stupňami, vyskytnúť sa môžu prehánky aj dážď. Na teplejšie dni si budeme musieť zrejme ešte počkať, no žiadna zmena nie je vylúčená aj skôr.
