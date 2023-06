Ľudí poriadne prekvapilo, na čo slúžia vrúbky na spodnej strany soľničky. Nie sú tam náhodou, takto sa dajú využiť

Z času na čas sa na internete objaví video, ktoré posunie používanie úplne bežných pomôcok v domácnosti na inú úroveň. Veľmi virálne sa momentálne stali videá, ktoré odhaľujú skutočný význam vrúbkov na spodnej strany soľničky.

Bez preháňania môžeme skonštatovať, že vďaka odhalenému triku bude solenie jedál už na úplne inej úrovni. Iste sa mnohým stáva, že pri solení sa nedá presne regulovať to, koľko tejto slanej pochutiny do pokrmu nasypeme. Ako vysvetľuje IFL Science, spomínané vrúbky nám pomôžu hlavne s týmto problémom. Ako totiž vyplýva z priloženého videa, vďaka tejto vychytávke na spodnej časti nádobky so soľou budeme vedieť lepšie regulovať „prietok“ zrniečok soli.

At what age did you realize the ridges on the bottom of the salt shakers had a purpose? 🧂

pic.twitter.com/ZtlIbF8bJm

— Today Years Old (@todayyearsoldig) May 15, 2023