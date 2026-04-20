Kontroly ukázali nedostatky: Školy sú vybavené digitálnymi technológiami, no v triedach sa učí po starom

Lucia Mužlová
TASR
Digitálne technológie nie sú efektívne využité.

Materiálno-technické zabezpečenie škôl dosiahlo veľmi dobrú úroveň (89,5 percenta). Takmer všetky školy disponovali funkčnou digitálnou technikou s prístupom na internet. Potenciál digitálnych technológií zostáva však vo veľkej miere nevyužitý. Tvrdí to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) na svojom webe.

Z výsledkov inšpekcií 2024/2025, ktoré boli realizované v 78 základných školách vyplynulo, že školy majú stabilné internetové pripojenie, dostatok digitálnej techniky (interaktívne tabule, zobrazovaciu techniku, notebooky či tablety). Školy takisto disponujú i výučbovými a audiovizuálnymi programami. Zistenia však podľa ŠŠI poukazujú na viaceré negatívne skutočnosti a bariéry v rozvoji digitálnej gramotnosti žiakov.

Učitelia školení sú, do vyučovania to neprenášajú

„Učitelia absolvovali vzdelávanie v oblasti digitálnych kompetencií, no získané poznatky sa len v obmedzenej miere prenášali do reálnej výučby,“ konštatuje inšpekcia.

Vedúci pedagogickí zamestnanci vo väčšine základných škôl (96,2 percenta) systematicky podporovali odborný rast svojich pedagogických a odborných zamestnancov. „V uplynulých dvoch rokoch sa učitelia zúčastnili na rôznych vzdelávaniach, z nich 40 percent tvorili vzdelávacie programy zamerané na rozvoj digitálnych kompetencií s dôrazom na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu. Napriek vysokej účasti učiteľov na vzdelávacích aktivitách sa v praxi prejavila nízka miera transferu poznatkov do vyučovania, keďže na viac ako dvoch tretinách hodín digitálne technológie neboli efektívne využité,“ poznamenali zo ŠŠI.

Digitálne technológie sa v kontrolovaných základných školách využívali približne na 30 percentách sledovaných vyučovacích hodín.

Digitálne technológie vo vyučovaní slúžili najmä na sprostredkovanie informácií a ako podporný, názorný prostriedok. Učitelia ich používali predovšetkým pri prezentovaní učiva, premietaní krátkych videí a animácií alebo pri zobrazovaní pracovných listov pre žiakov, z čoho podľa ŠŠI vyplýva, že technológie zatiaľ zásadne nezmenili spôsob vyučovania – skôr ho iba vizuálne obohatili a zatraktívnili.

Problém je nízka gramotnosť

ŠŠI ďalej konštatuje, že učitelia zriedkavo viedli žiakov k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu digitálnych technológií zameranému na rozvoj digitálnej gramotnosti.

„Výraznou bariérou rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov bola nízka odbornosť vyučovania. Najvypuklejšia situácia je v predmete informatika, ktorá sa na prvom stupni (primárne vzdelávanie) vyučovala neodborne v takmer dvoch tretinách škôl (odbornosť len 35 percent),“ zdôraznili zo ŠŠI. Na druhom stupni (nižšie stredné vzdelávanie) dosiahla odbornosť vyučovania informatiky 53,4 percenta.

Zistenia ŠŠI poukazujú na výrazný nesúlad medzi adekvátnym vybavením škôl digitálnou technikou a jej skutočným pedagogickým efektom. Aby digitálna transformácia školstva neostala len „pri nákupoch techniky“, je nevyhnutné zamerať vzdelávanie učiteľov na didaktiku, nielen na techniku, ale aj systematicky sledovať pedagogický prínos využívania informačno-komunikačných technológií na vyučovaní. Potrebné je podľa inšpekcie aj posilniť odbornosť vyučovania informatiky ako základ digitálnej gramotnosti.

