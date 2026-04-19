Ukrajina požiadala Turecko, aby zorganizovalo stretnutie medzi Zelenským a Putinom. Putin sa však skrýva

Ukrajina oslovila Turecko s návrhom na zorganizovanie stretnutia medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Na prípadnom rokovaní by sa mohli zúčastniť aj turecký líder Recep Tayyip Erdogan a šéf Bieleho domu Donald Trump. V nedeľňajšom rozhovore pre agentúru Ukrinform to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR.
„Požiadali sme Turecko, aby zvážilo možnosť zorganizovať stretnutie na úrovni prezidentov Zelenského a Putina, s možnou účasťou prezidentov Erdogana a Trumpa. Sme pripravení na takéto stretnutie. Jediným problémom je, že Putin sa momentálne skrýva,“ vyhlásil Sybiha. Podľa neho je Zelenskyj pripravený na takúto schôdzku a Kyjev chce ukončiť viac než štvorročnú vojnu.
Ako ďalej uviedol, Ukrajina má konkrétne návrhy na mierové riešenie konfliktu a počíta s podporou Turecka. „Dúfame v úlohu Turecka, ktoré môže pomôcť urýchliť mierový proces,“ zdôraznil.
Ankara je pripravená pomôcť
Sybiha zároveň vyzdvihol schopnosti tureckej diplomacie. „Pracoval som tu ako veľvyslanec. Viem, ako turecká diplomacia funguje, formálne aj v zákulisí. Je veľmi efektívna. Tento potenciál by sa mal využiť, keďže aj Turecko má záujem na ukončení ruskej agresie,“ povedal.
Turecký prezident Erdogan už predtým uviedol, že Ankara je pripravená podporiť pokračovanie priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom vrátane stretnutia na úrovni lídrov.
