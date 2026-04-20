Šéf FBI má mať problémy s alkoholom: V práci úplne vybuchol, išlo pritom len o maličkosť

Približne pred dvoma týždňami sa objavila informácia, že Biely dom aktívne diskutuje o odchode riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kasha Patela. Novinárka The Atlantic Ashley Parkerová sa vtedy odvolala na zdroje oboznámené s plánmi Bieleho domu. Najnovšie správy však tvrdia, že šéf FBI má problémy s alkoholom a so zvládaním svojej práce.
Patel má nadmerne piť a to až do takej miery, že je niekedy v práci indisponovaný. Zároveň má trpieť paranojami a obáva sa o svoju funkciu. Pre The Atlantic to potvrdili desiatky zdrojov spomedzi súčasných aj bývalých zamestnancov úradu, píše Denník N. Celá situácia mala vyvrcholiť v piatok pred dvoma týždňami, keď sa Patel kvôli technickej chybe nevedel prihlásiť do svojho počítača.
Myslel si, že ho vyhodili
Údajne začal panikáriť, začal obvolávať pomocníkov a vykrikovať, že ho Biely dom vyhodil. Emocionálne úplne vybuchol a správy sa rozniesli po celom úrade. Technický problém sa napokon podarilo rýchlo vyriešiť a Patel sa upokojil. Podľa ďalších zdrojov má šéf FBI tráviť priveľa času v nočných kluboch v Las Vegas a vo Washingtone a kvôli jeho zábavkám sú neraz presúvané termíny schôdzok a brífingov.
Patel tieto obvinenia kategoricky odmieta a Atlanticu sa vyhráža súdom. „Vytlačte to, samú lož, a uvidíme sa na súde – prineste si šekovú knižku,“ odkázal časopisu čelný predstaviteľ poprednej federálnej agentúry s 38-tisíc zamestnancami.
