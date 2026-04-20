Takéto niečo v Montreale 12 rokov nevideli: Slafkovský strelil úžasný hetrik a prepísal klubovú históriu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou parádny vstup do play off zámorskej NHL. Hetrikom, vrátane víťazného gólu v predĺžení, rozhodol o víťazstve Montrealu 4:3 v úvodnom dueli série na ľade Tampy Bay vo štvrťfinále Východnej konferencie. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
Všetky tri góly zaznamenal Slafkovský v presilovke. Najskôr na konci druhej tretiny vyrovnal na 2:2 strelou z prvej. V 46. minúte poslal hostí do vedenia 3:2, keď ho pred bránkou našiel Cole Caufield a o prvom bode pre Canadiens v sérii rozhodol 82 sekúnd po začiatku predĺženia presnou strelou z ľavého kruhu na vhadzovanie.
„Videl som tam voľný priestor, rozhodol som sa to skúsiť a našťastie to padlo dnu,“ opísal rozhodujúci moment slovenský útočník, ktorý si pripísal premiérový hetrik v play off NHL v kariére. „Je to celkom fajn streliť tri góly a rozhodnúť v predĺžení. Páči sa mi ten pocit, ale teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas.“
Najaktívnejší hráč zápasu
Slafkovský odohral 21:11 min a so siedmimi strelami bol najaktívnejší hráč zápasu. Pripísal si aj mínusový bod, dve trestné minúty a dva hity. Jeho krajan Erik Černák v drese Tampy Bay strávil na ľade 20:53 min s jednou strelou, plusovým bodom a štyrmi bodyčekmi.
Okrem Slafkovského sa v drese hostí strelecky presadil Josh Anderson, Caufield a Nick Suzuki si pripísali po dve asistencie. Tampe nepomohli ani dva presné zásahy Brandona Hagela, jeho spoluhráč Jake Guentzel mal tri a Nikita Kučerov dve asistencie.
Slovenský útočník je prvý hráč Canadiens s hetrikom v play off od roku 2014, keď to dokázal Rene Bourque. Vo veku 22 rokov a 20 dní je tretí najmladší hráč s trojgólovým zápisom v play off v klubovej histórii, skôr sa to podarilo iba 21-ročným Berniemu Geoffrionovi (1952) a Howiemu Morenzovi (1924).
Ako tretí v histórii Montrealu zavŕšil zápas hetrikom v predĺžení, pred ním sa to podarilo iba Ericovi Desjardinsovi v roku 1993 a Gerrymu Plamondonovi v roku 1949. „Je pre nás mimoriadne dôležitý, pýta si puk v rozhodujúcich momentoch. Som na neho naozaj hrdý a dúfam, že v ďalšom zápase to zopakuje,“ pochválil Slafkovského český brankár Jakub Dobeš, ktorý pomohol Montrealu 20 zákrokmi.
