Masívny útok na ruskú rafinériu: Ukrajinské drony zasiahli Tuapsu, hlásia obeť aj rozsiahly požiar

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Po útoku hlásia explózie, požiar aj prvé obete.

Ukrajinské drony podnikli v noci na pondelok masívny dronový útok na ropnú rafinériu v prístavnom meste Tuapsa v juhoruskom Krasnodarskom kraji, informovali ukrajinské i ruské médiá. Podľa vyjadrení tamojšieho gubernátora Venjamina Kondratieva si útok vyžiadal najmenej jednu obeť, kým ďalšia osoba utrpela zranenia, informuje TASR.

Ruské telegramové kanály s odvolaním sa na výpovede miestnych obyvateľov uviedli, že v okolí prístavu bolo zaznamenaných niekoľko explózií a vypukol rozsiahly požiar, pričom v rafinérii horeli najmenej dva nádrže určené na skladovanie ropy.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina požiadala Turecko, aby zorganizovalo stretnutie medzi Zelenským a Putinom. Putin sa však skrýva
2.
Každý dolár ide na vojnu: Zelenskyj varuje pred dôsledkami uvoľnených sankcií, vraj strácajú účinok
3.
Rusko útočí na prístavy: Dron narušil vzdušný priestor Rumunska, stáva sa to čoraz častejšie
Zobraziť všetky články (1711)

Gubernátor potvrdil obeť aj požiar

„Tuapsa bola uplynulú noc terčom ďalšieho masívneho útoku dronmi. Podľa nepotvrdených údajov bola v blízkosti námorného prístavu zabitá jedna osoba,“ uviedol Kondratiev na svojom účte na sociálnej sieti Max. Zároveň potvrdil, že v prístave vypukol požiar.

O masívnom dronovom útoku informovala agentúra TASS aj portál The Kyiv Independent, tvrdenia doposiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská armáda zatiaľ vyhlásenia ruských predstaviteľov nekomentovala, nebol známy ani rozsah materiálnych škôd.

Strategická rafinéria patrí medzi najväčšie v Rusku

Rafinéria v Tuapse je zariadením ruského ropného gigantu Rosnefť a patrí medzi desať najväčších rafinérií v Rusku. Ročne je schopná spracovať približne 12 miliónov ton ropy. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Tuapsa sa nachádza približne 75 kilometrov severozápadne od letoviska Soči.

Aj Rusko pritom v noci na pondelok útočilo dronmi na územie Ukrajiny. Terčom sa stalo mesto Brovary v Kyjevskej oblasti, kde obyvatelia hlásili niekoľko explózií. Zranenia utrpela najmenej jedna osoba.

Odporúčané články
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu

