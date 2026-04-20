Masívny útok na ruskú rafinériu: Ukrajinské drony zasiahli Tuapsu, hlásia obeť aj rozsiahly požiar

Ukrajinské drony podnikli v noci na pondelok masívny dronový útok na ropnú rafinériu v prístavnom meste Tuapsa v juhoruskom Krasnodarskom kraji, informovali ukrajinské i ruské médiá. Podľa vyjadrení tamojšieho gubernátora Venjamina Kondratieva si útok vyžiadal najmenej jednu obeť, kým ďalšia osoba utrpela zranenia, informuje TASR.
Ruské telegramové kanály s odvolaním sa na výpovede miestnych obyvateľov uviedli, že v okolí prístavu bolo zaznamenaných niekoľko explózií a vypukol rozsiahly požiar, pričom v rafinérii horeli najmenej dva nádrže určené na skladovanie ropy.
Gubernátor potvrdil obeť aj požiar
„Tuapsa bola uplynulú noc terčom ďalšieho masívneho útoku dronmi. Podľa nepotvrdených údajov bola v blízkosti námorného prístavu zabitá jedna osoba,“ uviedol Kondratiev na svojom účte na sociálnej sieti Max. Zároveň potvrdil, že v prístave vypukol požiar.
O masívnom dronovom útoku informovala agentúra TASS aj portál The Kyiv Independent, tvrdenia doposiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská armáda zatiaľ vyhlásenia ruských predstaviteľov nekomentovala, nebol známy ani rozsah materiálnych škôd.
Strategická rafinéria patrí medzi najväčšie v Rusku
Rafinéria v Tuapse je zariadením ruského ropného gigantu Rosnefť a patrí medzi desať najväčších rafinérií v Rusku. Ročne je schopná spracovať približne 12 miliónov ton ropy. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Tuapsa sa nachádza približne 75 kilometrov severozápadne od letoviska Soči.
Aj Rusko pritom v noci na pondelok útočilo dronmi na územie Ukrajiny. Terčom sa stalo mesto Brovary v Kyjevskej oblasti, kde obyvatelia hlásili niekoľko explózií. Zranenia utrpela najmenej jedna osoba.
