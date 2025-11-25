Vypredala sklad a skončila. Obľúbená rodinná firma to zabalila, nedokázala konkurovať lacnému čínskemu gigantu

Európske podnikateľské prostredie sa v posledných mesiacoch otriasa v základoch. Netýka sa to iba automobilového či odevného priemyslu, ale tiež lokálnych výrobcov, rodinných firiem a menších spoločností. V uplynulom období ohlásili koniec viaceré firmy vrátane obľúbeného vydavateľstva stolných hier.
Rodinná firma 4 Kavky o tom informovala na svojom webe. Na problematiku upozornil portál Novinky.cz.
„Fejky z Temu“
Podľa prezentovaných informácií sa približne pred rokom na trhu objavili neoriginálne hry od čínskeho gigantu Temu. Ako uviedli zástupcovia českej firmy, boj proti takémuto súperovi nebol možný.
„Pochopili sme, vypredali všetko a ideme o dom ďalej,“ uviedla na webe spoločnosť. Výrobca tým narážal na úplný výpredaj skladu, počas ktorého sa mu podarilo predať zhruba 2 500 hier. Majiteľov záujem ľudí veľmi potešil, no zároveň dodali, že ich rozhodnutie o ukončení činnosti nezmenil.
Firma 4 Kavky vyrábala originálne české hry, pričom v jej portfóliu boli aj preložené japonské hry. Ako uviedol portál Novinky.cz, spoločnosť viedla s Číňanmi nevyrovnaný boj, ktorý opäť poukázal na medzery v európskej legislatíve a jej boji s neoriginálnymi produktmi.
Kým domáce vydavateľstvá si platia vývoj hier, ilustrácie, texty či licencie, ázijskí obchodníci predávajú „fejky“ za zlomok európskej ceny. Tá sa často nevyrovná ani len výrobným nákladom.
„Nakupovanie na Temu je populárne, pretože ponúka nízke ceny, ktoré často nemôžu pokryť ani náklady na dopravu, nieto ešte plnenie všetkých pravidiel,“ uviedol na margo situácie Jan Vetyška, výkonný riaditeľ Asociácie pre elektronickú komerciu.
Poplatky za lacné balíky z Číny
Problematika hromady lacného tovaru z Ázie je na pretrase už vo viacerých európskych krajinách ako Francúzsko či Taliansko, pričom situáciu už rieši aj Európska komisia. Tá v novembri vyzvala ministrov financií členských štátov Európskej únie, aby od budúceho roka zaviedli poplatok za objednávky s nízkou hodnotou od spoločností ako Temu a Shein a pomohli tak riešiť záplavu lacného čínskeho dovozu.
Ako na základe správy AFP informovala TASR, eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v liste z 12. novembra vyzval ministrov financií EÚ, aby sa dohodli na dočasnom riešení už na budúci rok. „Je to kľúčový krok k zabezpečeniu toho, aby Európska únia posilnila svoju pozíciu tvárou v tvár rýchlo sa meniacej obchodnej realite,“ napísal Šefčovič.
