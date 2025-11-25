Vypredala sklad a skončila. Obľúbená rodinná firma to zabalila, nedokázala konkurovať lacnému čínskemu gigantu

Foto: TASR/DPA

Jakub Baláž
Nie je to ani zďaleka prvý prípad, v ktorom hrajú podstatnú rolu lacní obchodníci z Ázie.

Európske podnikateľské prostredie sa v posledných mesiacoch otriasa v základoch. Netýka sa to iba automobilového či odevného priemyslu, ale tiež lokálnych výrobcov, rodinných firiem a menších spoločností. V uplynulom období ohlásili koniec viaceré firmy vrátane obľúbeného vydavateľstva stolných hier.

Rodinná firma 4 Kavky o tom informovala na svojom webe. Na problematiku upozornil portál Novinky.cz.

„Fejky z Temu“

Podľa prezentovaných informácií sa približne pred rokom na trhu objavili neoriginálne hry od čínskeho gigantu Temu. Ako uviedli zástupcovia českej firmy, boj proti takémuto súperovi nebol možný.

Pochopili sme, vypredali všetko a ideme o dom ďalej,“ uviedla na webe spoločnosť. Výrobca tým narážal na úplný výpredaj skladu, počas ktorého sa mu podarilo predať zhruba 2 500 hier. Majiteľov záujem ľudí veľmi potešil, no zároveň dodali, že ich rozhodnutie o ukončení činnosti nezmenil.

Firma 4 Kavky vyrábala originálne české hry, pričom v jej portfóliu boli aj preložené japonské hry. Ako uviedol portál Novinky.cz, spoločnosť viedla s Číňanmi nevyrovnaný boj, ktorý opäť poukázal na medzery v európskej legislatíve a jej boji s neoriginálnymi produktmi.

Ilustračné foto: Unsplash

Kým domáce vydavateľstvá si platia vývoj hier, ilustrácie, texty či licencie, ázijskí obchodníci predávajú „fejky“ za zlomok európskej ceny. Tá sa často nevyrovná ani len výrobným nákladom.

Nakupovanie na Temu je populárne, pretože ponúka nízke ceny, ktoré často nemôžu pokryť ani náklady na dopravu, nieto ešte plnenie všetkých pravidiel,“ uviedol na margo situácie Jan Vetyška, výkonný riaditeľ Asociácie pre elektronickú komerciu.

Poplatky za lacné balíky z Číny

Problematika hromady lacného tovaru z Ázie je na pretrase už vo viacerých európskych krajinách ako Francúzsko či Taliansko, pričom situáciu už rieši aj Európska komisia. Tá v novembri vyzvala ministrov financií členských štátov Európskej únie, aby od budúceho roka zaviedli poplatok za objednávky s nízkou hodnotou od spoločností ako Temu a Shein a pomohli tak riešiť záplavu lacného čínskeho dovozu.

Ako na základe správy AFP informovala TASR, eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v liste z 12. novembra vyzval ministrov financií EÚ, aby sa dohodli na dočasnom riešení už na budúci rok. „Je to kľúčový krok k zabezpečeniu toho, aby Európska únia posilnila svoju pozíciu tvárou v tvár rýchlo sa meniacej obchodnej realite,“ napísal Šefčovič.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poľský reťazec u nás otvoril novú predajňu, pribudla v známom nákupnom centre. Smeruje aj do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac