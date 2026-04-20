Okrem medveďa môžete v lese stretnúť aj iné nebezpečné zviera: Treba to nahlásiť úradom

V prípade stretnutia sa s diviakom mimo lesov a poľovných revírov je potrebné sa obrátiť na príslušný okresný úrad (OÚ). Ten poverí lovom či odchytom užívateľa najbližšieho poľovného revíru. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti. Dodala, že riešenie výskytu zdravých diviakov na nepoľovnej ploche nespadá pod kompetencie orgánov veterinárnej správy.
„Diviaky sa čoraz častejšie objavujú aj v mestách, mimo lesov a poľovných revírov – v záhradách, parkoch či priamo na uliciach. To prináša zvýšené riziko stretu s ľuďmi a domácimi zvieratami, ale aj škody na majetku a poľnohospodárskych plodinách,“ vysvetlila ŠVPS SR.
V prípade, ak užívateľ poľovného revíru nevie lov alebo odchyt zabezpečiť sám, môže si zmluvne objednať lov u inej osoby, jednou z možností je aj súkromný veterinárny lekár. „Vždy však by tieto osoby mali spĺňať požiadavky v zmysle zákona o poľovníctve (mať poľovný lístok a povolenie na lov), inak by mohli svojou činnosťou naplniť skutkovú podstatu trestného činu pytliactva,“ dodala ŠVPS SR.
