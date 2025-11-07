Veľká novinka v živote Meghan Markle. Vojvodkyňa spravila po 8 rokoch nečakanú vec a vrátila sa do Hollywoodu

Ide späť tam, kde sa to celé začalo.

Manželka princa Harryho si nažíva so svojou rodinkou za veľkou mlákou mimo členov z kráľovskej rodiny. Možno povedať, že má za sebou búrlivú cestu. Herectvu dala zbohom pre svoju lásku a hoci to vyzeralo spočiatku tak, že si bude plniť kráľovské povinnosti, aj tie odmietla. Tentokrát sa však rozhodla pre niečo, čo vždy milovala. 

Meghan Markle sa novinári už niekoľkokrát pýtali, či by sa chcela vrátiť k herectvu, no zdalo sa, že je to pre ňu uzavreté. Nikto preto nečakal, že sa po dlhých rokoch predsa len objaví na pľaci. Zatiaľ čo kedysi hrala postavu Rachel z Kravaťákov, tentokrát si strihla menšiu rolu v novom filme s herečkami Lily Collins a Brie Larson. Potvrdil to nemenovaný zdroj pre magazín People: „Má malú rolu. Zdala sa byť veľmi uvoľnená a šťastná.“

Harry ju v tom podporuje

Konkrétne 5. novembra bola 44-ročná vojvodkyňa zo Sussexu videná na pľaci pripravovaného filmu Blízki priatelia od Amazon MGM Studios v Pasadene v Kalifornii, kde si zahrá samú seba. Vo filme hrajú Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid a Henry Golding, pričom o tom ako prvý informoval The Sun. Táto úloha predstavuje Meghanin prvý návrat k herectvu od kráľovského života. Pred ôsmimi rokmi opustila svoju úlohu v spomínanom seriáli Kravaťáci po oznámení zásnub s princom Harrym.

Foto: SITA

„Toto je pre Meghan obrovský moment a znamená návrat k tomu, čo skutočne miluje. Bola zaplavená ponukami, ale táto sa zdala byť tou správnou. Je vidieť, ako si užíva tento návrat. Všetci zúčastnení sú nadšení a prisahali mlčanlivosť o jej zapojení,“ povedal zdroj zo štúdia pre The Sun. Nadšenie neprežíva len dvojnásobná mamička, ale aj jej manžel. „Princ Harry ju, samozrejme, veľmi podporuje a chce, aby Meghan robila čokoľvek, čo jej prináša radosť,“ ozrejmil zdroj.

Foto: SITA

Podľa The Hollywood Reporter hrá Meghan samú seba a bude to v komédii, ktorá je o dvoch pároch, pričom jeden z nich je slávny.

