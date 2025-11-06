Najštýlovejšia manikúra zimy? Tento dizajn ladí ku svetrom aj kabátom a pôsobí tak útulne, že si ho zamiluje každý

Keď sa dni skracujú a teploty klesajú, prichádza čas dopriať si malé radosti, ktoré rozžiaria pochmúrne obdobie. Tento rok sa o dobrú náladu postarajú aj naše ruky – konkrétne trend, ktorý spája útulnosť svetra s eleganciou manikúry.
Prúžkované nechty sú stelesnením jesennej pohody a zároveň ideálnym doplnkom k pleteným kúskom v šatníku. Ako uvádza magazín Cosmopolitan, inšpirácia pochádza priamo z aktuálnych beauty trendov, ktoré zaplavili sociálne siete aj salóny po celom svete.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Trend, ktorý vyzerá zložito, no zvládne ho každý
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že prúžkované nechty si vyžadujú veľa času či zručnosti, opak je pravdou. Stačí niekoľko precízne vedených línií, ktoré sa nanášajú v horizontálnych pásoch, podobne ako pri francúzskej manikúre, len v hravejšej, vrstvenej podobe.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nechtárky často pracujú v niekoľkých kolách. Každú vrstvu farebných prúžkov vytvrdia pod lampou, aby sa zabránilo rozmazaniu. Vďaka tomu sa dosiahne čistý a upravený efekt, ktorý pripomína jemnú textúru svetríka.
Nahlásiť chybu v článku