Veľká novinka v živote Heleny Vondráčkovej, ktorá mnohých poteší: Fanúšikov odrovná jej prekvapenie, chystá veľkú vec

Písal sa rok 1964, keď vstúpila československá legenda na hudobnú scénu. Odvtedy si drží pozíciu jednej z najlepších speváčok, ktoré sú stále na výslní. V priebehu svojej dlhoročnej kariéry zažila veľa čarovných momentov, vydala množstvo piesní, natočila videoklipy a zabŕdla aj do hereckej brandže. Jej hlas je nezabudnuteľný, ako aj niektoré z nesmrteľných hitov, ktoré si ľudia doteraz pospevujú. Niet divu, že si pre slovenských fanúšikov pri príležitosti 60 rokov na scéne prichystala príjemné prekvapenie. Tí českí to už zažili, no tentokrát prišiel rad aj na nás.

Popová diva Helena Vondráčková nezaháľa ani vo svojich 77 rokoch a je pracovne aktívna ako za mlada. Okrem koncertov pripravila pre svojich priaznivcov jednu novinku, z ktorej sa budú určite tešiť. Keďže je na scéne už úctyhodnú dobu, rozhodla sa, že nechá fanúšikov nazrieť do zákulisia svojej kariéry, ktorú si postupne vybudovala od začiatku až po súčasnosť. Zatiaľ čo v Prahe už odhalili, čím všetkým si prešla a čo má za sebou, tentokrát speváčka smeruje do Košíc, kde budú môcť zažiť to isté aj Slováci.

Čo chystá?

Začiatok leta odštartuje speváčka vo veľkom štýle. Koncom júna totiž začne exkluzívna výstava „60 rokov na scéne“, ktorá mapuje spevácku i hereckú kariéru československej legendy. Informovala o tom umelkyňa i múzeum, v ktorom to celé vypukne na sociálnej sieti. „Ikonu hudby, filmových i muzikálových scén, ale aj módnu „fashion-star“ spoznáte na ploche takmer 700 metrov štvorcových nielen z pohľadu jej profesionálnej kariéry, ale aj osobného života československej stálice a jej mnohých celebritných priateľov ako Karel Gott, Jiří Korn či Waldemar Matuška,“ uvádza sa na Instagrame.

Ide o veľkolepú výstavu, keďže na fanúšikov čaká viac než „500 originálnych exponátov vrátane legendárnych scén Šíleně smutné princezny či dobre známy titul Malovaný džbánku, nezabudnuteľné televarieté a nepochybne najviac ocenení a trofejí na konte umelca“. Celé to začne 27. júna, pričom výstava sa koná pod záštitou J. E. p. Rudolfa Jindráka, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku.

Budú aj prekvapenia