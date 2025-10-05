Vedci varujú, objavili doteraz neviditeľnú hrozbu. Zem je bezbranná, v budúcnosti môžu byť zničené veľké mestá

Ilustračná foto: NASA

Klaudia Oselská
Odborníci prišli s desivým objavom.

Vesmírom sa potulujú asteroidy, ktoré sa držia mimo teleskopov. Pre našu planétu tak predstavujú obrovskú hrozbu. Sú veľké stovky metrov, pri náraze by dokázali zrovnať so zemou obrovské oblasti.

Ako uvádza tlačová správa, vedci zo Štátnej univerzity São Paulo v Brazílii v novej medzinárodnej štúdii nedávno odhalili závažnú hrozbu pre našu planétu Zem – „neviditeľné“ asteroidy, ktoré obiehajú okolo Slnka v oblasti Venuše. Tieto objekty sú natoľko nenápadné, že ich súčasné teleskopy nedokážu zachytiť, no v priebehu tisícročí by mohli skončiť priamo na kolíznej dráhe so Zemou.

Je takmer nemožné ich spozorovať

Na týchto koorbitálnych asteroidoch je zaujímavé to, že sa nedelia o svoju obežnú dráhu s bežným pásom asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Namiesto toho krúžia v rezonancii jedna k jednej s Venušou, čo znamená, že ich obežná doba okolo Slnka sa zhoduje s periódou Venuše. Táto jedinečná konfigurácia však robí ich pozorovanie mimoriadne náročným. V dôsledku toho, že sa nachádzajú bližšie k Slnku ako Zem, sú často skryté v jeho oslnení a viditeľné len v krátkych oknách, ktoré môžu trvať len niekoľko dní za rok.

Ešte znepokojujúcejšie sú ich dynamické a nepredvídateľné dráhy. Tieto asteroidy sa pravidelne menia medzi rôznymi orbitálnymi konfiguráciami v cykloch približne 12-tisíc rokov. V jednej fáze tak môžu bezpečne krúžiť blízko Venuše, no neskôr sa môžu priblížiť k Zemi natoľko, že by ich dopad mohol spôsobiť katastrofu.

Foto: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Môžu zničiť veľké mestá

Podľa simulácií môžu mať veľkosť až niekoľko sto metrov, čo znamená, že ak by dopadli na Zem, vytvorili by krátery široké niekoľko kilometrov a uvoľnili energiu ekvivalentnú stovkám megaton TNT, čím by dokázali zničiť veľké mestá.

Súčasné observatóriá však majú iba obmedzené možnosti ich sledovania, pretože tieto asteroidy sa často nachádzajú v takých častiach oblohy, ktoré sú zatienené slnečným svetlom. Preto vedci upozorňujú, že sú potrebné špeciálne vesmírne misie, ktoré dokážu zabezpečiť ich detekciu a sledovanie.

