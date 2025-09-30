Bytové architektky nám prezradili, aké chyby robia ľudia pri zariaďovaní kuchyne najčastejšie: Vďaka tomuto bude praktická

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Má vaša kuchyňa správny pracovný trojuholník?

Kuchyňa nie je len miestnosť, v ktorej sa pripravuje jedlo, ale aj srdce domova, no je veľmi náročné správne ju navrhnúť. Avšak podľa bytových architektiek správne navrhnutá kuchyňa uľahčuje každodenný život. Preto sme sa pozreli na 7 najväčších chýb, ktoré ľudia robia pri zariaďovaní stále dookola. 

Bytové architektky Ing. arch. Klaudia Krchňavá Angerová a Ing. Tereza Kralovičová, ktoré nedbajú len na estetickú, ale aj na funkčnú stránku bývania a navrhujú všetko od architektonickej štúdie až po realizáciu na kľúč, nám v našom rozhovore prezradili, ako zabrániť tomu, aby interiér našej domácnosti vyzeral lacno. Zároveň sme sa ich pýtali, aké trendy sa čoskoro vytratia, či ako opticky zväčšiť malý priestor. Tentoraz sme sa s nimi rozprávali o tom, aké chyby ľudia robia pri zariaďovaní kuchyne najčastejšie.

Klaudiu a Terezu môžete nájsť aj na Instagrame, kde sa na svojom profile šach mat bývania delia o rôzne praktické tipy a rady ako si zariadiť bývanie.

Pracovná doska v nesprávnej výške a malá pracovná plocha

„Príliš nízka alebo vysoká pracovná doska spôsobuje nepohodlie a časom aj zdravotné problémy. Rovnako častým problémom je nedostatok priestoru na prípravu jedla, všetko je natlačené a varenie sa tak stáva stresom,“ povedali pre interez bytové architektky Klaudia a Tereza. Zároveň prezradili, že ideálna výška pracovnej dosky je 85 až 95 centimetrov.

Podľa odborníčok by ste určite nemali šetriť ani na pracovnej ploche, ktorá je určená na krájanie a celkovú prípravu jedla.

Rozbitý pracovný trojuholník

Každú kuchyňu by mali tvoriť tri vrcholy pomyselného trojuholníka – sporák, drez a chladnička. „Ak sú príliš ďaleko, vzniká „maratónska kuchyňa“ a ak sú v jednej priamke, tak sa narúša prirodzený tok práce,“ vysvetlili odborníčky.

Častou chybou je, že chladnička je umiestnená pri stene, čiže sa dá otvoriť len do polovice. „Odporúčame dať medzi stenu a chladničku približne 5-centimetrovú vykrývaciu lištu, ktorá zabezpečí pohodlné otváranie dvier.“ Rovnako by vedľa steny nemal byť umiestnený ani sporák, pretože v takom prípade bude chýbať priestor na odkladanie.

Podľa architektiek by vzdialenosť medzi týmito bodmi mala byť 120 až 270 centimetrov, zároveň každý prvok má mať odkladaciu plochu – pri chladničke minimálne 40 centimetrov, pri sporáku aspoň 30 až 40 centimetrov z oboch strán a pri dreze minimálne 60 centimetrov.

Pri malých kuchyniach sa dá trojuholník nahradiť logickou líniou – chladnička, drez, sporák. V kuchyniach s ostrovčekom zas funguje dať drez alebo varnú dosku na ostrovček a zvyšok oproti.

Ilustračné foto: Freepik

Slabé osvetlenie a málo zásuviek

Jedna lampa na strope nestačí. V kuchyni potrebujete kombináciu všeobecného, pracovného aj ambientného osvetlenia. Bez toho varíte v tieni a riskujete úrazy.“

Podľa architektiek sú ďalšou častou slabinou elektrické zásuvky. „Ak ich je málo, alebo sú zle rozmiestnené, skončíte s predlžovačkami na linke,“ dodali.

Nevhodné materiály

„Lesklé povrchy síce vyzerajú efektne, ale v praxi sú nočnou morou, vidno na nich každý odtlačok. Lacné materiály sa zase rýchlo opotrebujú.“ Preto Klaudia a Tereza odporúčajú laminát vyššej kvality, kompaktné dosky alebo prírodný kameň.

Nedostatok úložného priestoru

Architektky tvrdia, že ak chýba úložný priestor, pracovná plocha sa zmení na odkladací sklad. Riešením sú horné skrinky až po strop, uprednostnenie zásuviek pred klasickými policami. No nemali by ste zabudnúť ani na dostatok priestoru pre triedenie odpadu.

Nevyužité rohy

„Rohové časti kuchyne sú notoricky problémové. Často ostávajú hluché alebo neprakticky riešené.“ Vyriešiť to môžete otočnými a výklopnými systémami, ktoré sprístupnia celý roh a ponúknu tak úložný priestor.

Podceňovaný rozpočet

„Kuchyňa je investícia na dlhé roky. Ak sa rozpočet podcení, budete robiť kompromisy v kvalite a výsledok prestane slúžiť už po pár rokoch. Počítajte s rezervou na nečakané výdavky. Kuchyňa nie je výdavok, ale dlhodobá investícia,“ dodali bytové architektky Klaudia Krchňavá Angerová a Tereza Kralovičová.

