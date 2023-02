Môže vám zlomiť penis: Lekár prezradil najnebezpečnejšiu sexuálnu polohu, mužov poriadne vydesil

Lekár Karan Raj má na TikToku širokú fanúšikovskú základňu, a to cez 5,1 milióna sledujúcich. V jednom zo svojich videí spomenul aj vedecky najnebezpečnejšiu sexuálnu polohu. Vysvetlil, prečo získala tento nelichotivý prívlastok a čo sú jej riziká.

Spomínaná nebezpečná sexuálna poloha nesie príznačná názov „obrátená kovbojka“ (angl. rewerse cowgirl).

Jej princíp spočíva v tom, že žena je pri nej na vrchu, akoby sedela na koni, no obrátene — chrbtom k partnerovi. Zjednodušene povedané, je na ňom naopak ako pri typickej polohe, keď je žena hore. A práve v tom spočívajú možné riziká, ktoré nie sú ojedinelé.

Za polovicou prípadov zlomenín penisu môže táto poloha

Ako spomína lekár, táto poloha je zodpovedná až za 50 % z prípadov zlomenín penisu.

Podľa neho nastáva problém v momente, kedy partneri nie sú vo svojich pohyboch dostatočne synchronizovaní. Môže sa teda stať, že penis vykĺzne k partnerky a tá ho „rozdrví“ svojou lonovou oblasťou.

Muži zostali vydesení

Ľudia sa v komentároch pod videom lekárovi zdôverili, že je to ich obľúbená sexuálna poloha. Jedna z používateliek dokonca priznala, že toto zistenie jej priateľa poriadne vydesilo.

„Cítim bolesť v slabinách, už iba keď to pozerám a predstavujem si, aký by to bol pocit,“ uviedol ďalší.

Viacerí sa v podstate zhodli na tom, že toto zistenie v nich vyvolalo nový strach. Pri sexuálnych hrátkach si teda dávajte dobrý pozor.