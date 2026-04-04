Ak ghostnete svojho partnera, bude veľmi trpieť. Štúdia potvrdila, že mu tým ublížite

Zuzana Veslíková
Rozlúčiť sa dá aj menej bolestne. Tak na to nabudúce myslite.

Ľúbostné vzťahy sú celá veda a pri niektorých sa jednoducho treba zmieriť s tým, že netrvajú večne. Niektoré rozchody môžu byť dokonca pekné, zatiaľ čo pri ďalších pretnutie kontaktu dokáže vyvolať poriadnu bolesť. Do tejto kategórie môžeme zaradiť ghosting, ktorý v dnešnej digitálnej dobe priam kvitne. 

Dôvody, prečo k nemu dochádza, môžu byť rôzne. No ako ukazuje veda, má hrozivé následky na osobu, ktorá bola „vyghostovaná“. Ak ste vo vzťahu alebo v situationshipe, ktorý chcete ukončiť, mali by ste o tom vedieť a radšej si dvakrát rozmyslieť, či úprimný rozhovor nebude predsa len lepšia možnosť. Štúdia publikovaná koncom minulého roka na platforme ScienceDirect totiž spomína „fantómovú bolesť spôsobenú ghostingom“.

O ghostingu hovoríme, keď niekto odrazu zmizne z vášho života bez vysvetlenia. Často sa používa v spojení s romantickými vzťahmi, keď sa jeden zo zainteresovaných bez slova stiahne a druhú stranu necháva čakať bez odpovedí, až kým si uvedomí, že toto je vlastne koniec.
Štúdiou sa zaoberali výskumníci z univerzity v Miláne. Vykonali dva experimenty, v ktorých sledovali rozdiely po ghostingu a odmietnutí počas šiestich dní a následne počas deviatich dní, priblížil vedecký portál IFLScience.

Pri ghostingu trvá zotavovanie dlhšie než pri odmietnutí

Prvého experimentu sa zúčastnilo 46 ľudí vo veku od 19 do 34 rokov a prebiehal prostredníctvom 15-minútových textových konverzácií s osobou, ktorá predstierala, že je ďalším účastníkom, no v skutočnosti išlo o výskumného asistenta.

Počas prvých troch dní sa zoznamovali a bavili o bežných témach. Na štvrtý deň prišila zmena – niektorí účastníci dostali správu o tom, že druhá strana už v konverzácii nechce pokračovať, ďalšia časť bola zrazu svojím konverzačným partnerom ignorovaná. Tretia skupina bola kontrolná, pri ktorej konverzácia pokračovala rovnako ako na začiatku.

Ukázalo sa, že odmietnutie aj ghosting vyvolali u účastníkov negatívne emócie, ktoré mali vplyv aj na ich sebavedomie. No zásadný bol rozdiel v čase, po ktorom sa dokázali „posunúť vpred“. Ako už možno aj podľa vlastnej skúsenosti tušíte, ľudia, ktorí boli jasne odmietnutí, sa dokázali rýchlejšie zotavovať, ako tí, ktorí zostali ghostnutí a v neistote.

V druhom experimente vystupovalo až 90 účastníkov a skúmal aj rolu pohlavia. A tu sú výsledky skutočne zaujímavé. Ak by ste si mysleli, že ženy sa budú vyrovnávať s ghostingom ťažšie ako muži, podľa tejto štúdie to tak nie je, pretože nepreukázala rozdiely medzi pohlaviami.

Môže za to zotrvávanie v neistote aj nedostatok uzavretia

Štúdia teda potvrdila, že odmietnutie aj ghosting majú negatívny vplyv na naše emócie, avšak pri ghostingu je zotavovanie sa náročnejšie. Dôvodom je neistota a nedostatok uzavretia, čo ľuďom spôsobuje silnú emočnú bolesť.

Preto ak ste v akomkoľvek vzťahu, ktorý chcete ukončiť, vedzte, že bude najlepšie, ak si to s druhou stranou otvorene vykomunikujete. Ak si nahovárate, že svojmu partnerovi tým iba viac ublížite, nie je to tak. V skutočnosti vás v tomto presvedčení možno udržiava len váš vlastný strach z prevzatia zodpovednosti.

