Vdovská a vdovecká penzia sa budú po novom vyplácať dlhšie. Zásadná zmena sa týka jednej skupiny seniorov

Popri starobných či invalidných dôchodkoch Sociálna poisťovňa vypláca aj tie pozostalostné. Tie majú za úlohu zabezpečiť pozostalému príjem v prípade úmrtia jeho partnera či partnerky. Väčšinou sa však nevypláca dlhšie ako dva roky a potom si musí daná osoba poradiť len s vlastnými financiami.
Ako informuje portál peniaze.sk, od júla 2026 čaká pozostalostné výsluhové dôchodky, konkrétne tie vdovské a vdovecké, zmena pravidiel. Väčšina totiž mohla doteraz poberať tento druh penzie len určitý čas, no do skupiny tých, ktorí majú nárok na dlhšie poberanie, sa pridávajú ďalší seniori. Vyplýva to z návrhu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
„Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré vznikli v aplikačnej praxi a interpretačné nejasnosti,“ uvádza ministerstvo vnútra.
Musia splniť dve podmienky
Momentálne sa vdovecký či vdovský výsluhový dôchodok vypláca maximálne jeden rok. Výnimku majú len tí, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa, poberajú invalidný dôchodok, dovŕšili dôchodkový vek, vychovali aspoň tri deti, dovŕšili vek 52 rokov a vychovali dve deti, ich manželstvo so zomretým trvalo počas služobného pomeru najmenej pätnásť rokov, alebo k úmrtiu došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
Návrh zákona by tento zoznam rozšíril a ďalšie vdovy a vdovci by tak mali nárok na výplatu pozostalostného výsluhového dôchodku aj po uplynutí dvoch rokov od vzniku nároku na túto dávku. Stalo by sa to v prípade, ak sa daná osoba stará o dieťa do dovŕšenia 26 rokov jeho veku. Druhou podmienkou je, že dieťa musí byť uznané za invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent.
„Podľa súčasného právneho stavu sa dieťa, ktoré bolo uznané za invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent nepovažuje za nezaopatrené dieťa,“ uvádza rezort vnútra.
Nahlásiť chybu v článku