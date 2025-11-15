Barbora učí masírovať bábätká: Baby masáže majú rôzne benefity, dotyk je pre bábätko rovnako dôležitý ako jedlo či spánok

Sú veci, ktoré vás ohľadom starostlivosti bábätiek učia už v pôrodnici, a dokonca aj také, ktoré sa môžete učiť doma ešte pred ich narodením. Potom nastáva obdobie, kedy sa sami učíte priamo v praxi a zisťujete, čo vášmu bábätku najviac prospieva a ako si s ním vytvoriť pevné puto. Pomôcť vám pritom môžu aj masáže.
Ak ste ešte nepočuli o baby masážach, alebo ak chcete masážach bábätiek, je to určite chyba. Nielenže to prehĺbi váš vzťah s bábätkom, no má to preň fyzické aj emocionálne benefity, o ktorých nám viac porozprávala Barbora, ktorá stojí za projektom Baby masáže s Baškou a ponúka kurzy, kde sa aj vy môžete naučiť, ako masírovať svoje dieťatko.
Čo vlastne znamená masáž bábätka a prečo je pre deti taká dôležitá?
Masáž bábätka je láskavá forma dotyku, ktorou rodič komunikuje so svojím bábätkom. Veľa ľudí si spája masáž bábätka viac s tou fyzickou úľavou, ale skrýva sa za tým aj hlbší význam.
Aj cieľom Medzinárodnej asociácie masáže dojčiat (IAIM) je „podporovať láskavý dotyk a komunikáciu prostredníctvom kurzov, vzdelávania a výskumu, aby rodičia, opatrovatelia a deti boli milovaní, vážení a rešpektovaní v rámci svetového spoločenstva“.
Nie je to liečebná terapia, ale prirodzený spôsob, ako posilniť vzájomné puto, dôveru a pocit bezpečia. Dotyk je pre bábätko rovnako dôležitý ako jedlo či spánok – pomáha mu spoznávať vlastné telo, cítiť sa milované a vnímať svet okolo seba s pokojom a istotou.
Aké sú najväčšie benefity masáže pre bábätko – fyzické aj emocionálne?
Medzi najväčšie benefity fyzické patrí napríklad: posilnenie imunitného, tráviaceho, krvného obehu, stimuluje nervový a hormonálny systém, podpora motorického vývinu, zlepšenie trávenia, uvoľnenie bruška a podpora vyprázdňovania, uvedomovanie si tela a všetkých zmyslov, rozvoj svalstva a tonusu…
Medzi tie emocionálne patrí – zníženie hladiny stresových hormónov (adrenalín, kortizol) a zvýšenie hladiny upokojujúcich hormónov (oxytocín), prehĺbenie vzťahu medzi rodičom a bábätkom, vytváranie väzby a bezpečného pripútania, kvalitne strávený spoločný čas jeden na jedného, pocit lásky, rešpektu a bezpečia, rozvoj dôvery, empatie a sebaúcty
V rámci IAIM rozdeľujeme benefity masáže dojčiat na 4 hlavné kategórie: Interakcia, Stimulácia, Úľava a Relaxácia.
