Varili z vody, no mali brutálne šťastie: Dvaja Slováci zhrabli v lotérii, čo sa dalo, teraz sa môžu tešiť z krásnej sumy peňazí

Piatkové žrebovania priniesli na Slovensku radosť hneď dvom hráčom. Národná lotériová spoločnosť Tipos informovala, že jeden tiket zo Zvolena získal jackpot v hre LOTO a v novej lotérii Všetko alebo nič padla ďalšia maximálna výhra vo výške 100 000 eur.
Ako informoval TIPOS, v prvom ťahu hry LOTO padol jackpot vo výške 618 844 eur. Šťastný hráč zo Zvolena trafil celú víťaznú kombináciu, ktorú tvorili čísla 4, 9, 18, 29, 32, 43 a doplnkové číslo 27. Tipos potvrdil, že ide o jednu z najvyšších výhier posledného obdobia. Na úspech stačila jediná stávka.
Hra Všetko alebo nič priniesla ďalších 100 000 eur
Darilo sa aj hráčovi z okresu Liptovský Mikuláš, kde bola podaná stávka v lotérii Všetko alebo nič. Ten získal maximálnu možnú výhru 100 000 eur. Tipos pripomína, že hlavnú výhru možno v tejto hre získať dvoma spôsobmi, ak hráč uhádne všetkých jedenásť žrebovaných čísel alebo netrafí ani jedno. V tomto prípade rozhodol práve scenár „nič“.
Aké čísla rozhýbali šťastie
Hráč si vybral čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 a 17. Žrebovanie však prinieslo kombináciu 1, 2, 3, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21 a 22. Zásadné bolo, že jeho tipy sa s vyžrebovanými číslami takmer vôbec nezhodovali. Tipos dodal, že ide už o trinástu hlavnú výhru v rámci päťdesiattri žrebovaní od spustenia hry šiesty október. Jackpot tak podľa doterajších štatistík padá približne každých päť dní.
Táto lotéria patrí k najjednoduchším v ponuke Tiposu. V osudí je dvadsaťdva čísel a žrebuje sa jedenásť z nich. Hráč má šancu získať najvyššiu výhru vtedy, keď trafí všetkých jedenásť čísel, alebo keď sa netrafí ani raz. Vďaka dennému žrebovaniu má hra dynamický priebeh a veľa príležitostí na výhru.
Kde si môžu hráči podať tiket
Do hry sa možno zapojiť na predajných miestach Tipos, cez portál eTIPOS.sk, mobilnú aplikáciu alebo aj prostredníctvom SMS. Tiket obsahuje desať hracích polí a hráči si môžu stávky predplatiť až na dvanásť žrebovaní dopredu. K dispozícii sú vlastné čísla, náhodné tipy alebo rýchle predpripravené balíčky S, M, L a XL. Cena jedného tipu je 1,50 eura.
