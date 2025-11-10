V slovenskej obci vyrastie ďalšia zaujímavá predajňa. Mieri sem veľký reťazec, prvý obchod už stavia aj nemecký diskont

Trend v maloobchode sa počas uplynulých rokov zmenil. Platí to ako z pohľadu spotrebiteľov, tak aj z pohľadu obchodníkov. Kým v minulosti sa najväčšie reťazce sústredili skôr na ľudnatejšie mestá a zaujímavé spádové lokality, dnes už chcú byť potenciálnym zákazníkom čo najbližšie a nie je výnimkou, že vyhľadávajú napríklad tiež menšie mestá či obce.
Do istej miery za to zrejme môže aj príchod diskontnej Biedronky, ktorá u našich severných susedov v Poľsku razí stratégiu, v rámci ktorej chce byť blízko ľuďom prakticky vo všetkých regiónoch. Ako sa zdá, s rovnakým plánom prišla aj na Slovensko. Obchod s logom lienky sa počas posledných mesiacov spomínal tiež v spojení s oravskou obcou Zákamenné.
Podľa najnovších správ však z týchto plánov zišlo, no miestni obyvatelia nemusia byť smutní. Okrem už vyrastajúcej predajne nemeckého diskontu Lidl teraz tamojší starosta potvrdil prítomnosť ďalšieho veľkého hráča. Upozornil na to portál MY Orava.
Na sever Slovenska prichádzajú Briti
Ide, samozrejme, o veľkú sieť supermarketov a hypermarketov Tesco, ktorá sa dlhodobo v počte predajní pohybuje na pomyselnom slovenskom vrchole. Starosta Peter Klimčík uviedol, že so stavebnými prácami sa už začalo, pričom prevádzka v Zákamennom by mohla byť hotová už v apríli budúceho roka.
Podobne ako Lidl, aj britský reťazec bude súčasťou rastúceho obchodného centra, respektíve retailového parku. V priemyselnej zóne tu projekt buduje známa developerská skupina Mayflower Group. Pre obec, ktorá nemá ani 6 000 obyvateľov, tak pôjde o zaujímavé rozšírenie miestnych nákupných možností.
Prispeje k nim tiež spomínaná predajňa nemeckého diskontu Lidl. Ten už práce presunul do interiéru a podľa starostu bude obchod hotový najneskôr začiatkom budúceho roka. Ako sme vás prednedávnom informovali, spoločnosť už vo veľkom realizuje nábor budúcich zamestnancov.
Okrem Zákamenného Lidl pracuje aj na ďalších projektoch a svoje portfólio rozšíri minimálne o sedem nových pobočiek. „Nové predajne pribudnú v Bratislave, Poltári, Kútoch, Žiline, Nitre a v Rajci,“ priblížila pred časom pre interez hovorkyňa spoločnosti Adriána Maštalircová. Ako vyplýva z predloženého projektu, Nemci chcú svoj prvý obchod stavať napríklad tiež na východe Slovenska – v Giraltovciach.
