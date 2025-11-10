V slovenskej obci vyrastie ďalšia zaujímavá predajňa. Mieri sem veľký reťazec, prvý obchod už stavia aj nemecký diskont

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Obec s populáciou okolo 5 600 ľudí sa v blízkej dobe dočká dvoch veľkých potravinových reťazcov. V minulosti sa špekulovalo aj o Biedronke.

Trend v maloobchode sa počas uplynulých rokov zmenil. Platí to ako z pohľadu spotrebiteľov, tak aj z pohľadu obchodníkov. Kým v minulosti sa najväčšie reťazce sústredili skôr na ľudnatejšie mestá a zaujímavé spádové lokality, dnes už chcú byť potenciálnym zákazníkom čo najbližšie a nie je výnimkou, že vyhľadávajú napríklad tiež menšie mestá či obce.

Do istej miery za to zrejme môže aj príchod diskontnej Biedronky, ktorá u našich severných susedov v Poľsku razí stratégiu, v rámci ktorej chce byť blízko ľuďom prakticky vo všetkých regiónoch. Ako sa zdá, s rovnakým plánom prišla aj na Slovensko. Obchod s logom lienky sa počas posledných mesiacov spomínal tiež v spojení s oravskou obcou Zákamenné.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Obľúbené raňajky Slovákov zdražejú: Obchody menia ponuku a situáciu komplikuje aj vtáčia chrípka
2.
Možno ju máte doma: Action sťahuje z predaja obľúbenú detskú hračku, môže byť nebezpečná. Peniaze vám vrátia aj bez bločku
3.
Obľúbený poľský reťazec na Slovensku otvorí množstvo nových predajní. Hlási veľkú expanziu, cieliť bude aj na menšie mestá
Zobraziť všetky články (224)

Podľa najnovších správ však z týchto plánov zišlo, no miestni obyvatelia nemusia byť smutní. Okrem už vyrastajúcej predajne nemeckého diskontu Lidl teraz tamojší starosta potvrdil prítomnosť ďalšieho veľkého hráča. Upozornil na to portál MY Orava.

Na sever Slovenska prichádzajú Briti

Ide, samozrejme, o veľkú sieť supermarketov a hypermarketov Tesco, ktorá sa dlhodobo v počte predajní pohybuje na pomyselnom slovenskom vrchole. Starosta Peter Klimčík uviedol, že so stavebnými prácami sa už začalo, pričom prevádzka v Zákamennom by mohla byť hotová už v apríli budúceho roka.

Podobne ako Lidl, aj britský reťazec bude súčasťou rastúceho obchodného centra, respektíve retailového parku. V priemyselnej zóne tu projekt buduje známa developerská skupina Mayflower Group. Pre obec, ktorá nemá ani 6 000 obyvateľov, tak pôjde o zaujímavé rozšírenie miestnych nákupných možností.

Ilustračná foto: TS Tesco

Prispeje k nim tiež spomínaná predajňa nemeckého diskontu Lidl. Ten už práce presunul do interiéru a podľa starostu bude obchod hotový najneskôr začiatkom budúceho roka. Ako sme vás prednedávnom informovali, spoločnosť už vo veľkom realizuje nábor budúcich zamestnancov.

Okrem Zákamenného Lidl pracuje aj na ďalších projektoch a svoje portfólio rozšíri minimálne o sedem nových pobočiek. „Nové predajne pribudnú v Bratislave, Poltári, Kútoch, Žiline, Nitre a v Rajci,“ priblížila pred časom pre interez hovorkyňa spoločnosti Adriána Maštalircová. Ako vyplýva z predloženého projektu, Nemci chcú svoj prvý obchod stavať napríklad tiež na východe Slovenska – v Giraltovciach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku rastú nové obchodné centrá a retailové parky. Ľudia v nich míňajú stále viac…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac