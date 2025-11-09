Na Slovensku rastú nové obchodné centrá a retailové parky. Ľudia v nich míňajú stále viac peňazí, pripravuje sa 14 projektov

Ilustračná foto: TASR - Henrich Mišovič

Jakub Baláž
TASR
Nové projekty pribudnú hlavne na strednom Slovensku, developeri sa však pozerajú aj po iných častiach Slovenska.

Aj keď spotrebiteľské správanie zostáva opatrné, slovenský retailový (maloobchodný) trh si udržiava stabilnú výkonnosť. Nové projekty naďalej smerujú mimo hlavného mesta a sústreďujú sa na regionálne centrá.

Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. V sledovanej vzorke nákupných centier CBRE v treťom kvartáli tržby nájomcov vzrástli o 2 %, zatiaľ čo návštevnosť klesla o 1 %. Spotrebitelia sú síce stále obozretní, no ich aktivita sa drží na stabilnej úrovni.

V treťom štvrťroku pribudol na slovenský trh retail park OC Point Revúca, ktorý rozšíril ponuku moderných nákupných možností o 6000 štvorcových metrov (m2) prenajímanej plochy. Aj tento štvrťrok podľa analýzy potvrdil trend, že retailové parky zostávajú najatraktívnejším formátom výstavby pre developerov.

Momentálne evidujeme okolo 80 000 metrov štvorcových nových maloobchodných priestorov vo výstavbe, ktoré sú rozložené do 14 projektov. Ide o retailové parky, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v regiónoch stredného Slovenska – v Žiline, Námestove, Detve, Žiari nad Hronom, Poltári či Hnúšti. Druhá vlna výstavby prebieha na západnom Slovensku, v mestách ako Vráble, Piešťany a Nitra,“ vysvetlil Tomáš Lörincz, riaditeľ oddelenia Retail leasing CBRE.

Projekty dokončia najskôr v budúcom roku

V roku 2025 sa pritom už neočakáva dokončenie žiadneho nového nákupného centra – všetky projekty vo výstavbe patria do kategórie retailových parkov.

Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Najvyššie dosahované nájomné podľa analýzy zostáva medziročne bez zmeny – 70 eur/m2/mesiac v nákupných centrách a 16 eur/m2/mesiac v retailových parkoch. Investičný výnos pre nákupné centrá je stabilný na úrovni 6,50 %, zatiaľ čo pre retailové parky medziročne poklesol o 25 bázických bodov na 6,75 %.

Inflácia na Slovensku sa v septembri 2025 držala na úrovni 4,3 %, rovnako ako v júni. Ide o druhú najvyššiu hodnotu v roku, no vývoj ukazuje spomaľovanie cenového rastu. Kľúčové položky ako potraviny a energie sa postupne stabilizujú, pričom kumulatívna inflácia od začiatku roka dosiahla 4,1 %.

Napriek vyššej inflácii možno podľa analýzy pozorovať známky stabilizácie a zlepšenia nálady domácností. Reálne príjmy sa začínajú zotavovať a domáca spotreba zostáva dôležitým pilierom hospodárskeho rastu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral rovných 100 000 eur, tieto čísla mu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac