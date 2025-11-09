Na Slovensku rastú nové obchodné centrá a retailové parky. Ľudia v nich míňajú stále viac peňazí, pripravuje sa 14 projektov

Aj keď spotrebiteľské správanie zostáva opatrné, slovenský retailový (maloobchodný) trh si udržiava stabilnú výkonnosť. Nové projekty naďalej smerujú mimo hlavného mesta a sústreďujú sa na regionálne centrá.
Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. V sledovanej vzorke nákupných centier CBRE v treťom kvartáli tržby nájomcov vzrástli o 2 %, zatiaľ čo návštevnosť klesla o 1 %. Spotrebitelia sú síce stále obozretní, no ich aktivita sa drží na stabilnej úrovni.
V treťom štvrťroku pribudol na slovenský trh retail park OC Point Revúca, ktorý rozšíril ponuku moderných nákupných možností o 6000 štvorcových metrov (m2) prenajímanej plochy. Aj tento štvrťrok podľa analýzy potvrdil trend, že retailové parky zostávajú najatraktívnejším formátom výstavby pre developerov.
„Momentálne evidujeme okolo 80 000 metrov štvorcových nových maloobchodných priestorov vo výstavbe, ktoré sú rozložené do 14 projektov. Ide o retailové parky, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v regiónoch stredného Slovenska – v Žiline, Námestove, Detve, Žiari nad Hronom, Poltári či Hnúšti. Druhá vlna výstavby prebieha na západnom Slovensku, v mestách ako Vráble, Piešťany a Nitra,“ vysvetlil Tomáš Lörincz, riaditeľ oddelenia Retail leasing CBRE.
Projekty dokončia najskôr v budúcom roku
V roku 2025 sa pritom už neočakáva dokončenie žiadneho nového nákupného centra – všetky projekty vo výstavbe patria do kategórie retailových parkov.
Najvyššie dosahované nájomné podľa analýzy zostáva medziročne bez zmeny – 70 eur/m2/mesiac v nákupných centrách a 16 eur/m2/mesiac v retailových parkoch. Investičný výnos pre nákupné centrá je stabilný na úrovni 6,50 %, zatiaľ čo pre retailové parky medziročne poklesol o 25 bázických bodov na 6,75 %.
Inflácia na Slovensku sa v septembri 2025 držala na úrovni 4,3 %, rovnako ako v júni. Ide o druhú najvyššiu hodnotu v roku, no vývoj ukazuje spomaľovanie cenového rastu. Kľúčové položky ako potraviny a energie sa postupne stabilizujú, pričom kumulatívna inflácia od začiatku roka dosiahla 4,1 %.
Napriek vyššej inflácii možno podľa analýzy pozorovať známky stabilizácie a zlepšenia nálady domácností. Reálne príjmy sa začínajú zotavovať a domáca spotreba zostáva dôležitým pilierom hospodárskeho rastu.
