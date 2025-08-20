Premena neuspela. Diváci Sľubu nielenže skritizovali jednu z postáv, ale spravili to ešte pred začiatkom druhej série

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Pre druhú sériu sa tvorcovia rozhodli osviežiť vzhľad postáv.

Druhá séria je pomaly tu a spolu s novými vzrušujúcimi príbehmi rodín, a tiež jednou úplne novou rodinou, sa tvorcovia rozhodli osviežiť aj vzhľad jednotlivých postáv. Nový vzhľad sa ukázal najmä na vynovených účesoch, pričom z každej promo fotografie sa do kamery usmievajú kučeravé dámy. 

Hoci sa fanúšikovia seriálu na nové epizódy tešia, je zjavné, že sú niektoré veci, ktoré sa im nepáčili ani v tých predošlých a boli by radi, ak by sa tvorcovia týmto chybám v druhej sérii vyvarovali. Ako sme vás informovali v článku, seriál Sľub sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia a diváci si myslia, že vzhľad postáv tomu nie vždy zodpovedá.

Foto: TV Markíza

Nevyzerajú vraj realisticky

Predtým, než stihol seriál znova začať na televíznych obrazovkách, sa diváci stihli sťažovať na to, že ženy v komparze nesmú mať dlhé vlasy a rýchlo rozbehli debatu o tom, či sa v tomto období dlhé vlasy vôbec nosili. Mnohé ženy tvrdili, že to bolo bežné, no našli sa aj také, ktoré naopak vysvetľovali, že to bola rarita.

Vlasy sa stali predmetom aj najnovších dohadov, a to konkrétne nový účes súdružky Fraňovej. Tej totiž pribudla trvalá a tak ako väčšina postáv, aj ona má plnú hlavu kučier. „Mňa by zaujímalo, kde chodia na tie účesy. V 80. rokoch sa také ani náhodou nenosili,“ znel napríklad komentár k jej účesu pod fotografiou s jej seriálovou mamou.

Foto: TV Markíza

„Teším sa, ale zmeňte prosím ten Zuzkin účes,“ pridala sa ďalšia diváčka. „Tragické. Fakt si nepamätám, že by sa niečo také v polovici osemdesiatok nosilo… Hrôza,“ skonštatovala tretia. Iné sa rýchlo začali pridávať tiež so svojimi vyčítavými komentármi, ako napríklad „Tá hrozná frizúra jej nepristane.“ alebo „Taký účes nikto nenosil.“

Navyše diváci špekulovali, že nielen účes, ale tiež mejkap herečke Adriáne Brnčalovej v seriáli poriadne pridáva roky. V skutočnosti má totiž len 24. „Naživo vyzerá tá herečka na 16 rokov a s týmto účesom a mejkapom na 40,“ odkázal divák. „V tom účese vyzerá na 40,“ zhodla sa s ním iná diváčka.

