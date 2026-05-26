Stovky tisíc Slovákov čaká nová povinnosť: Odborníci vysvetľujú, ako to bude fungovať

Elektronická fakturácia sa od roku 2027 stane realitou aj na Slovensku a dotkne sa veľkej časti podnikateľského sektora. Zástupcovia finančnej správy a ďalší odborníci z praxe na odbornej konferencii predstavili fungovanie systému e-faktúr, harmonogram zavádzania aj praktické rady pre podnikateľov, ktorí budú musieť prejsť na nový spôsob vystavovania a prijímania faktúr.
Kľúčovou novinkou bude takzvaný digitálny poštár, teda certifikovaná doručovacia služba, cez ktorú budú elektronické faktúry prúdiť medzi firmami. Prezident finančnej správy Jozef Kiss zdôraznil, že cieľom nie je komplikovať podnikanie, ale zjednodušiť procesy a zároveň obmedziť šedú ekonomiku a daňové úniky. „Chceme, aby aj podnikateľ v malej obci vedel, čo ho čaká,“ povedal.
Podľa neho je digitalizácia prirodzenou súčasťou moderného podnikateľského prostredia a elektronická fakturácia má priniesť férovejšie podmienky na trhu. Finančná správa zároveň tvrdí, že technologicky je na nový systém pripravená. Už budúci týždeň plánuje spustiť dobrovoľnú prevádzku, v rámci ktorej si budú môcť prví podnikatelia systém vyskúšať ešte pred ostrým štartom.
Týka sa to každého platiteľa DPH
Generálna riaditeľka sekcie daňovej finančnej správy Marcela Hricová vysvetlila, že povinnosť vystavovať e-faktúry sa bude týkať každého tuzemského platiteľa DPH, ak odberateľom bude tuzemská zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba a miesto dodania bude na Slovensku. Povinnosť sa pritom nebude odvíjať od spôsobu uplatňovania výdavkov, ale od registrácie k DPH.
Aj živnostník s paušálnymi výdavkami teda bude musieť používať elektronické faktúry, ak je platiteľom DPH. Ak živnostník nie je platcom DPH, bude musieť mať digitálneho poštára na príjem faktúr, no vystavovať faktúry môže aj pôvodným spôsobom.
Generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič uviedol, že podnikatelia si budú môcť digitálneho poštára vybrať zo zoznamu zverejneného na stránke finančnej správy podľa ceny alebo preferovaných služieb. Samotný proces registrácie má byť jednoduchý. Podnikateľ sa prihlási cez portál Slovensko.sk, vyberie firmu, za ktorú koná, zadá kontaktnú adresu a digitálny poštár ho následne osloví s ponukou aktivácie služby. Po potvrdení podmienok bude subjekt pripravený na elektronickú fakturáciu.
Jednou z najdôležitejších otázok boli náklady. Podľa odborníkov by mali byť pre menších podnikateľov minimálne. V prípade prijímania faktúr a obmedzeného počtu vystavených dokladov môžu byť niektoré služby úplne zadarmo. Živnostník, ktorý mesačne prijme približne 20 faktúr a vystaví desať faktúr, by podľa odhadov mohol za službu zaplatiť približne sedem až deväť eur ročne.
