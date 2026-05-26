Je dobojované: Slovensko prehralo v zápase o všetko so Švédskom 2:4 a vypadáva z turnaja

Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále MS vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2:4 v záverečnom zápase v základnej B-skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto. Švédi doplnili tímy Kanady, Česka a Nórska, ktoré postúpili z B-skupiny.
Za našich skórovali Martin Chromiak a Filip Mešár. Prvú tretinu sme remizovali 1:1. V druhej sme prehrávali už 1:3, no chytili sme druhý dych a napokon sme znížili na 2:3. V tretej tretine sme však už gól nedali a bolo vymaľované.
Stačil nám bod
Slovákom pritom stačilo proti Švédsku získať aspoň bod, Švédi museli na postup zvíťaziť v riadnom hracom čase. Slovenskí reprezentanti získali na turnaji 11 bodov po víťazstvách nad Nórskom (2:1), Talianskom (4:1), Slovinskom (5:4 sn) a Dánskom (5:1).
V sľubne rozohratej skupine však už nezískali ďalšie body a postupne prehrali s Českom (2:3), Kanadou (1:5) i so Švédskom. Medzi osmičku najlepších na MS sa neprebojovali druhýkrát po sebe. Zatiaľ naposledy v nej figurovali na MS 2024, keď vo štvrťfinále prehrali s Kanadou.
