Ikonická pláž sa zmení na nepoznanie: Niektorí ľudia sa nepotešia, piesok vystrieda jemný štrk

Hlavná pláž v Portoroži, ktorej betónové časti prerušovali piesočnaté úseky, zmení toto leto vrstva svetlého jemného štrku z rieky Soča. Plavcom to umožní ľahší prístup do mora a súčasne sa zvýrazní svetlomodrá farba mora, uviedla samospráva obce Piran, pod ktorú slovinské letovisko patrí. TASR o tom píše podľa agentúry STA.
V rámci obnovy pláže nasypali na breh 3700 kubických metrov bieleho štrku, ktorý siaha až 15 metrov do mora. Po stranách sú umiestnené bloky pieskovca, aby štrk príboj neodplavoval a vytvorili sa podmienky pre život morských organizmov. Výmenou za piesok bude more pri brehu čistejšie ako doteraz, uviedla verejnoprospešná spoločnosť Okolje Piran.
Práce za stovky tisíc
Regionálne noviny Primorske Novice informovali, že práce na obnove sa majú skončiť do 15. júna, kedy sa očakáva oficiálne otvorenie pláže. Podobné úpravy sa osvedčili aj v Piranskej občine na Riviere a pri hoteli Piran.
Investíciu za približne 685 000 eur doplní ďalších 135 000 eur na nové toalety a sprchy na pláži. V oblasti pokračuje pred letnou sezónou niekoľko ďalších vylepšení, ktoré majú zaistiť bezpečnejší a príjemnejší zážitok pre návštevníkov vrátane osôb so zdravotným hendikepom.
