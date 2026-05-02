Ukrajina pod vedením Zelenského nemôže nikdy vstúpiť do EÚ, tvrdí SNS a kritizuje Fica

Petra Sušaninová
TASR
Do Únie by malo vstúpiť Srbsko a Čierna Hora.

Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby nehovoril o podpore SR s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským za vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) ako o jednoznačnom stanovisku slovenskej vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Podľa SNS nemôže byť súčasťou Európskej únie

„Slovenská národná strana je súčasťou vlády SR a je presvedčená, že Ukrajina pod vedením prezidenta Zelenského nemôže nikdy vstúpiť do EÚ. Ukrajina je v konflikte a svojou nestabilitou ukazuje, že nemôže byť súčasťou Európskej únie,“ uviedla hovorkyňa SNS. Strana tvrdí, že do Únie by malo vstúpiť Srbsko a Čierna Hora.

Národniari sú tiež presvedčení, že Fico mal zablokovať 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Je podľa nich zrejmé, že množstvo týchto finančných prostriedkov sa stráca v spleti hospodárskej korupcie. „Niet bohatších ľudí v Monaku ako v súčasnosti ukrajinskí oligarchovia,“ dodala Škopcová. SNS je presvedčená, že ústupky Zelenskému a Ukrajine spôsobia ďalšiu destabilizáciu EÚ.

Fico nehovorí jednotne za vládu SR

Predseda vlády by mal podľa strany robiť kroky, aby sa na Slovensko nedovážali potraviny z Ukrajiny, kým nie je garantovaná ich kvalita. „Ukrajina má pred sebou ďalekú cestu na to, aby vôbec mohla byť členským štátom. Ukrajina v súčasnosti nemôže uvažovať o vstupe do NATO ani EÚ,“ tvrdí SNS. Je presvedčená, že Fico v tejto téme nehovorí jednotne za vládu SR.

Strana zároveň odmieta komunikáciu premiéra v tejto téme a odmieta podporu Fica v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ. „Veríme, že Robert Fico prehodnotí takéto slová a že si uvedomuje, že ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie, bude to len potvrdením toho, že vydieranie a konflikty sú politickou cestou,“ skonštatovala SNS. Premiérovo vyjadrenie berie aj ako neúctu k odchádzajúcemu maďarskému predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi, ktorý nedávno podľa národniarov pocítil, čo je to ukrajinský záujem v parlamentných voľbách.

Premiér v sobotu po telefonáte so Zelenským informoval, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože si želá, aby Ukrajina ako sused SR bola stabilná a demokratická krajina.

