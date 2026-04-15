Banálna chyba, pre ktorú vám na letisku môžu zhabať telefón. Dokonca aj zakázať nástup do lietadla

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Dôvod je jednoduchý.

Cestovanie lietadlom je v súčasnosti pre mnohých ľudí úplnou samozrejmosťou. No aj skúsených cestovateľov dokážu niektoré pravidlá nepríjemne prekvapiť. Určite si dávate pozor na množstvo tekutín v príručnej batožine či veľkosť kufra, na jeden detail ste však pravdepodobne zabudli a možno ste o ňom ani nikdy nepočuli. 

Nedávno sme vás informovali o tom, aké dôležité je správne zvolenie vhodného oblečenia do lietadla. Pri cestovaní však môžete urobiť ešte oveľa viac zbytočných chýb. Napríklad stav batérie vašich elektronických zariadení vás v krajnom prípade môže stáť aj vaše miesto na palube.

Môžu vám zakázať nástup do lietadla

Vybitá batéria telefónu môže spôsobiť oveľa väčšie problémy, než by ste čakali. Pretože cestovanie s telefónom, notebookom alebo akýmkoľvek elektrickým zariadením nabitým na 0 % je v rozpore s pravidlami bezpečnostnej kontroly na letisku.

Dôvod je jednoduchý: Zamestnanci letiska musia byť z bezpečnostných dôvodov schopní vidieť zapnuté zariadenia a overiť si, či nepredstavujú bezpečnostné riziká. Nenabité alebo pokazené zariadenia totiž môžu potenciálne ukrývať nelegálne materiály alebo výbušniny. Preto ak ich nedokážete zapnúť, personál vám môže zariadenie zhabať a dokonca vám zakázať aj nástup do lietadla, píše web Metro.

Toto pravidlo však zvyčajne vynucuje iba bezpečnostná služba letiska, nie letecké spoločnosti, preto o tom mnohí cestujúci ani len netušia. Samozrejme, nie je pravidlom, že je to takto kontrolované vždy. No nikdy neviete, na koho pri kontrole narazíte, a preto netreba riskovať.

Ilustračné foto: Freepik

Elektronické zariadenia si nechajte zapnuté, kým nenastúpite do lietadla

Viaceré letecké spoločnosti zároveň upozorňujú, že ak vás čakajú dva lety za sebou, mali by ste si dať pozor, aby ste svoje zariadenie nevybili počas prvého letu. Tiež dodali, že elektronické zariadenia by ste mali nechať zapnuté, až kým nenastúpite do lietadla, práve pre prípad, že by ich chcel personál letiska skontrolovať pri odletovej bráne.

Hoci sa môže zdať, že ide len o drobnosť, nie je to tak. Preto si vždy pred odchodom na letisko skontrolujte, na koľko percent máte nabité elektronické zariadenia, ktoré si chcete so sebou zobrať na palubu lietadla. Prípadne si pribaľte nabíjačku alebo powerbanku. Vyhnete sa tak zbytočnému stresu a zabezpečíte si hladký nástup do lietadla bez nepríjemných prekvapení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chorvátsky ostrov má byť lacnou alternatívou za Santorini či Mykonos. Azúrové more vás očarí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

