V okolí ďalších obcí videli medvede, jeden zišiel príliš blízko: Poranil jalovicu a zabil dve ovce, mieri sem zásahový tím

Viacerí miestni obyvatelia videli pri prechádzke medvede, vrátane medvedíc s mláďatami. V okolí Čimhovej, Liesku a Vitanovej, kde ich doteraz považovali skôr za atrakciu, sa ľudia začali báť. Naša najväčšia šelma totižto zaútočila na stádo jalovíc a oviec.

Nikdy doteraz sa nič také nestalo, až do 10. mája. O nepríjemnej skúsenosti hospodárov informoval denník SME. Na miesto vyrazí zásahový tím.

Medveď spôsobil škody

„Neboli ešte ani štyri hodiny popoludní, keď mi volal sused, že mu utiekli jalovice,“ hovorí jeden z miestnych chovateľov.

Kým k nim prišiel, boli už na druhej strane cesty, kilometer od ohrady. Podľa jeho slov bolo stádo vyplašené a až do druhého dňa ležalo pri potoku. Na asi 500-kilovej jalovici neskôr našiel krvavé škrabance od medveďa.

V tom istom čase prišiel iný hospodár, ktorého stádo oviec sa nachádza blízko jalovíc, o dva jedince.

„Jednu našiel zadusenú, z druhej zostala iba časť zadnej nohy. Keby to boli vlky, vyžrali by mäso a zvyšok by nechali. Ale ak útočí medveď, nenechá nič,“ priblížil jeden z miestnych. Ten už o útoku oboznámil aj kompetentných.

O útoku medveďa na hospodárstva už informoval aj starosta Čimhovej. Ľuďom odkázal, aby si dali pozor. Zároveň dodal, že situáciu už konzultovali so zásahovým tímom, pracovníkmi odboru životného prostredia aj ochranármi.

Ako ďalej povedal, nad dedinou nedávno videl medvedicu s malými, avšak keďže neprišli príliš blízko k obydliam, nevnímal to ako problém. „No teraz šelma útočila, pri hlavnej ceste a len tristo metrov od dediny, takže s týmto už treba niečo robiť.“

Zásahový tím preskúma situáciu

Medvedie stopy, ale aj iné zvieratá, často zahliadne aj predseda čimhovského urbára Patrik Lieskovský. Ten už apeloval na farmárov, aby zostatky po domácich zabíjačkách nevyhadzovali za dedinu, ale volali kafilériu.

„Niet sa potom čo čudovať, že medvede chodia čoraz bližšie k dedinám. Myslím si tiež, že staršie samce vytláčajú mladšie a tie sa presúvajú nižšie,“ upozornil.

Zásahový tím pre medveďa hnedého Západ hlásenie o útoku eviduje. Na obhliadku by mal vyraziť v najbližších dňoch.

„Vyhodnotíme, či je medveď nebezpečný, či vstupuje aj do intravilánu, či je ohrozenie, alebo nie je a na základe toho uvidíme, aké kroky podnikneme a aké opatrenia prijmeme,“ informovala členka tímu.

Zásahový tím by mal prezrieť aj lokality v Nižnej, odkiaľ pohyb medveďa hlásili minulý týždeň. Pribudnúť by mali výstražné tabule a možno aj zariadenie na odplašenie šeliem.