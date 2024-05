Takto sa to robí s medveďmi, tvrdí SNS: Fotku Huliaka nad mŕtvou medvedicou chváli aj Romana Tabak, ďakuje mu za všetky matky

Téma medveď hnedý sa na Slovensku stala predmetom debát aj politických súbojov. V sobotu 11. mája sme vás informovali o tom, že medzi Očovou a Slatinou sa pohybuje ďalší mladý jedinec. Očová, v ktorej je starostom poslanec Národnej rady SR Rudolf Huliak, dostala špeciálne povolenie na odstrel štyroch medveďov.

Toto okamžite využila. Ešte v piatok večer skupina poľovníkov s Huliakom na čele zastrelila medvedicu. Na mieste mal byť prítomný aj zásahový tím, ktorý podľa záverov monitoringu odhaduje, že sa v oblasti pohybuje asi 10 medveďov.

Problém je hlbší

Poslanec, ktorý sa do parlamentu dostal z kandidátky SNS, pózuje na fotkách nad bezvládnym telom zvieraťa. Pre TV JOJ uviedol, že očovskí poľovníci spolupracujú so zásahovým tímom a ako poľovné združenie majú podpísanú aj zmluvu so štátnou ochranou prírody.

Jeho fotky zdieľala na facebooku strana SNS. Príspevok zdieľali s pochvalnými heštegmi „nezastavia nás“ alebo „for you“. „Tak sa to robí s medveďmi, ako to dal Rudo. Veríme, že nový zákon prejde bez problémov, a keď sa niekomu nepáči, nech sa ide prejsť do lesa a pochopí,“ píšu.

Pod príspevkom sa rozpútala diskusia, ktorá ľudí rozdeľuje na dva tábory. Prvý je ten, ktorý schvaľuje odstrel medveďov, respektíve reguláciu. Svoj názor prišla vyjadriť aj bývalá poslankyňa a kandidátka v eurovoľbách Romana Tabak. „Ďakujeme! Rudolf Huliak. Hlavne aj za matky s kočíkmi! Bezpečnosť ĽUDÍ na prvom mieste.“

K tejto skupine sa pridali aj ďalší. Hovoria o zákone prírody a potrebe regulácie.

„… je potrebné zredukovať počty premnoženého medveďa hnedého, aby nemusel chodiť hľadať potravu na miesta, kde nemá čo robiť. Ani my si nechodíme do záhrady Čaputovej či Budaja tak ako sa nám zachce. A pritom by sme sa tam možno aj dostali k potrave, akú doma niektorí určite nemáme,“ myslí si jeden komentujúci.

Spomedzi druhého tábora sa ozývajú otázky, prečo sa problém rieši takýmto spôsobom a nehľadá sa jeho skutočná príčina, ktorú je nutné odstrániť.

„… čo si pamätám, medvede už 25 rokov chodili po cestách v okolí Budiša, Dubového, Lipovca či Turčianskych Kľačian. Nikto z toho nerobil vedu, nikoho medveď nezabil… Hulia a spol., to je len vyvolávanie strachu, aby sa ľudia báli chodiť do lesa, aby papaláši mohli robiť nelegálne poľovačky. Prečo Huliak nerieši nelegálne krmoviská, ktorých je pri každej dedine niekoľko?“ zaznelo.

Europoslanec Michal Wiezik (PS) a ochranár si myslí, že označenie zvieraťa za „problémové“ nestačí, píše Nový čas. Huliak podľa neho ulovil medvedicu veľkopansky. „Mňa bude zaujímať, aké preventívne opatrenia boli použité, či zlyhali a či išlo o nevyhnutný odstrel. Lebo v opačnom prípade strelec postupoval v rozpore so zákonom,“ povedal.