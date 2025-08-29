V oceánoch sa deje niečo strašné: Predátory môžu prísť o zuby, následky budú katastrofálne, odborníci majú hlavu v smútku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Odborníci hovoria o obrovskom probléme.

Keď padne zmienka o žralokoch, mnoho ľudí si možno predstaví predátora s ostrými radmi zubov. To sa ale podľa odborníkov môže zmeniť. To, čo sa deje, môže ohroziť stabilitu celého podmorského ekosystému.

Ovplyvní to celý ekosystém

Ako informuje The Guardian, žraloky majú niekoľko radov zubov a nové rýchlo nahradia tie stratené. Oceány sú ale čoraz kyslejšie, čo má okrem iného vplyv aj na chrup žralokov. Už čoskoro môže dôjsť k tomu, že tieto predátory budú zuby strácať prirýchlo a nové ich nebudú stíhať nahrádzať. To by znamenalo, že by sa nedokázali efektívne kŕmiť.

Ilustračná foto: Pexels

Negatívne by to ovplyvnilo nielen samotnú populáciu žralokov, ale celý ekosystém. Prekyslenie oceánov je spôsobené rýchlou absorpciou oxidu uhličitého, čo vedie k reťazovej reakcii, ktorá znižuje hladinu pH. Prognózy naznačujú, že do roku 2300 by mohli byť oceány oveľa kyslejšie. Súčasná priemerná hodnota pH klesne z približne 8,1 na 7,3, čo bude mať vážny vplyv na morské organizmy, uvádza sa v štúdii publikovanej prostredníctvom Frontiers.

Už teraz bojujú o prežitie

Aby vedci svoju teóriu otestovali, použili 60 žraločích zubov, pričom časť umiestnili do morskej vody s pH 8,1 a časť do vody s pH 7,3. Zuby pochádzali od žralokov z nemeckého akvária, pričom zvieratá o ne prišli prirodzeným spôsobom. Po ôsmich týždňoch boli zuby v kyslejšej nádrži poškodené omnoho viac.

Ilustračná foto: Pexels

Už teraz pritom žraloky podľa odborníkov majú čo robiť, aby prežili. Trápi ich napríklad nedostatok potravy spôsobený nadmerným rybolovom. Zníženie emisií CO2 spôsobených človekom je nevyhnutné na zmiernenie negatívnych vplyvov na oceán. Citlivejšie druhy žralokov, u ktorých dochádza k nahrádzaniu chrupu pomalšie, sa v ohrození ocitajú už teraz.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že zmena pH má negatívny vplyv nielen na zuby žralokov, ale aj na mušle či koraly. Podľa odborníkov existuje malá nádej, že žraloky sa jednoducho prispôsobia a zmeny oceánu spôsobia, že ich zuby sa budú adaptovať, posilňovať a nahrádzať rýchlejšie, ako doteraz.

