Rybári vylovili extrémne vzácneho oranžového žraloka: Neverili vlastným očiam, niečo také sa len tak nevidí

Iste ste už videli zviera s albinizmom, napríklad s bielou srsťou a červenými očami. Príroda však ukrýva mnoho prekvapení vrátane pestro sfarbených žralokov. Rybárom vyrazilo dych, keď z mora vytiahli tento unikátny úlovok.
Extrémne vzácny úlovok
Ako informuje Mail Online, počas rybačky v oblasti Kostariky sa minulý rok podarilo z vody vyloviť žraloka. Nie však hocakého, ide vraj o prvý úlovok svojho druhu. Žralok s dĺžkou takmer 2 metre trpel xantizmom, vzácnou poruchou pigmentácie, ktorá spôsobuje nadmerný výskyt žltých alebo zlatistých odtieňov na koži, šupinách alebo srsti zvierat.
Hoci xantizmus bol pozorovaný pri niekoľkých druhoch rýb, nikdy predtým nebol zdokumentovaný pri žralokoch v Karibiku. Navyše, zviera malo aj znaky albinizmu, napríklad biele oči. V tomto prípade ide konkrétne o žraloka Ginglymostoma cirratum, ktorý má zvyčajne hnedé sfarbenie, ktoré mu umožňuje ukryť sa na morskom dne a v blízkosti útesov.
Nález vyvolal mnoho otázok
Podľa odborníkov tento nález vyvoláva mnoho otázok, najmä v oblasti genetiky týchto zvierat. Pýtajú sa, či ide len o jedného jedinca alebo o nový genetický trend v miestnej populácii a bude ich pribúdať viac. Vzhľadom na to, aký je žralok veľký, vedci predpokladajú, že zvláštne sfarbenie nemalo negatívny vplyv na jeho schopnosť prežiť.
Ohľadom na skutočnosť, že toto sfarbenie zvieratá viac zviditeľňuje, vedci sa domnievajú, že xantizmus často komplikuje zvieratám prežitie v divočine. Platí to aj v prípade o niečo lepšie preskúmaného albinizmu. Zvieratá sa ľahšie stávajú terčom predátorov. Navyše, môže znížiť šance, že si jedinec nájde samca či samičku na párenie.
Xantizmus je v živočíšnej ríši považovaný za mimoriadne vzácny jav. Bol zaznamenaný pri niekoľkých druhoch rýb, plazov a vtákov, potvrdené prípady sú ale naozaj zriedkavé.
