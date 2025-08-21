Rybári vylovili extrémne vzácneho oranžového žraloka: Neverili vlastným očiam, niečo také sa len tak nevidí

Foto: Facebook/ Parismina Domus Dei

Petra Sušaninová
Všetkým ovisla sánka.

Iste ste už videli zviera s albinizmom, napríklad s bielou srsťou a červenými očami. Príroda však ukrýva mnoho prekvapení vrátane pestro sfarbených žralokov. Rybárom vyrazilo dych, keď z mora vytiahli tento unikátny úlovok.

Extrémne vzácny úlovok

Ako informuje Mail Online, počas rybačky v oblasti Kostariky sa minulý rok podarilo z vody vyloviť žraloka. Nie však hocakého, ide vraj o prvý úlovok svojho druhu. Žralok s dĺžkou takmer 2 metre trpel xantizmom, vzácnou poruchou pigmentácie, ktorá spôsobuje nadmerný výskyt žltých alebo zlatistých odtieňov na koži, šupinách alebo srsti zvierat.

Foto: Facebook/ Parismina Domus Dei

Hoci xantizmus bol pozorovaný pri niekoľkých druhoch rýb, nikdy predtým nebol zdokumentovaný pri žralokoch v Karibiku. Navyše, zviera malo aj znaky albinizmu, napríklad biele oči. V tomto prípade ide konkrétne o žraloka Ginglymostoma cirratum, ktorý má zvyčajne hnedé sfarbenie, ktoré mu umožňuje ukryť sa na morskom dne a v blízkosti útesov.

Foto: Facebook/ Parismina Domus Dei

Nález vyvolal mnoho otázok

Podľa odborníkov tento nález vyvoláva mnoho otázok, najmä v oblasti genetiky týchto zvierat. Pýtajú sa, či ide len o jedného jedinca alebo o nový genetický trend v miestnej populácii a bude ich pribúdať viac. Vzhľadom na to, aký je žralok veľký, vedci predpokladajú, že zvláštne sfarbenie nemalo negatívny vplyv na jeho schopnosť prežiť.

Foto: Facebook/ Parismina Domus Dei

Ohľadom na skutočnosť, že toto sfarbenie zvieratá viac zviditeľňuje, vedci sa domnievajú, že xantizmus často komplikuje zvieratám prežitie v divočine. Platí to aj v prípade o niečo lepšie preskúmaného albinizmu. Zvieratá sa ľahšie stávajú terčom predátorov. Navyše, môže znížiť šance, že si jedinec nájde samca či samičku na párenie.

Xantizmus je v živočíšnej ríši považovaný za mimoriadne vzácny jav. Bol zaznamenaný pri niekoľkých druhoch rýb, plazov a vtákov, potvrdené prípady sú ale naozaj zriedkavé.

