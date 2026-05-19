Záhadný zvuk strašil ľudí po celé generácie: Zrejme sa konečne podarilo rozlúsknuť jeho zdroj

Tajomné zvuky po celé generácie miatli strážcov majákov na Aljaške. Odborníci sa preto rozhodli, že sa tomu pokúsia prísť na kĺb a zdá sa, že sa im to podarilo. Zrejme sú za tým veľryby. Stále je však na stole viac otázok ako odpovedí.
Zvuk pripomína hukot strojov či hromobitie
Ako informuje Mail Online, hlboké, desivé dunivé zvuky sa šírili až na vzdialenosť 8 kilometrov, pričom po celé desaťročia mátali rybárov. Fred Sharpe, biológ z Inštitútu pre hľadanie mimozemskej inteligencie (SETI), viedol výskum zameraný na maják Five Finger v zátoke Frederick Sound na juhovýchode Aljašky.
Zvuk, ktorý pravdepodobne vydávajú veľryby, vraj pripomína vzdialené hromobitie, prípadne hukot strojov. Ak sú veľryby v dostatočnej vzdialenosti, podľa biológa to dokonca znie, ako keby sa zdroj zvuku nachádzal priamo vo vnútri človeka a nie vonku. Sharpe sa domnieva, že ide zrejme o kýchnutie alebo o povzdychnutie veľryby, ktoré má možno mať upokojujúci účinok. Ide o zvuk, ktorý zatiaľ nikdy vo vedeckej literatúre popísaný nebol.
Vie sa o ňom len veľmi málo a ani odborníci s úplnou istotou nevedia vysvetliť, prečo ho veľryby vydávajú. Tím expertov sa domnieva, že vibrácie vznikajú vďaka tukovým „zátkam“ vo vnútri nosových otvorov veľrýb, ktoré pri ponáraní fungujú ako tesnenie, vďaka ktorému dnu neprenikne morská voda.
Nové zistenia môžu byť nápomocné
Keď sa veľryby vracajú na hladinu a silno vydychujú, Sharpe predpokladá, že tieto „zátky“ začnú vibrovať ako piesty a vytvárajú tak nezvyčajný zvuk. Biológ uviedol, že zvuky vydávané veľrybami sa pohybujú v rozmedzí od 30 až po 300 hertzov.
Nové zistenia by mohli byť mimoriadne užitočné. Môžu totiž pomôcť pri pozorovaní veľrýb, ale zároveň zabrániť zrážkam zvierat s loďami. Podľa webu The Times sa zvuk mení s meniacou sa vzdialenosťou. Z väčšej diaľky napríklad znie viac mechanicky. Aj to je jeden z dôvodov, prečo pôsobil mätúco.
