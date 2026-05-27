Karin Majtánová prehovorila o zážitku zo svojej svadby: Prezradila, čo spravil jej kamarát

Svadobný deň býva plný emócií, radosti a momentov, na ktoré sa spomína celý život. Mnohé nevesty si ho plánujú do posledného detailu a dúfajú, že všetko prebehne dokonale. No práve tie nečakané situácie často vytvoria spomienky, na ktoré sa nezabúda ani po rokoch.
Svoje o tom vie aj Karin Majtánová, ktorá si s úsmevom zaspomínala na jeden trapas zo svojej svadby. Obľúbená moderátorka priznala, že počas jej veľkého dňa nastal moment, ktorý ju zaskočil, no dnes naň spomína skôr pobavene. Jeden zo svadobných hostí totiž dorazil v outfite, ktorý by na podobnej slávnostnej udalosti čakal len málokto, ako píše Šarm.
Vkus berie s nadhľadom
Hoci svadby bývajú často spojené s perfektnými fotografiami a romantickými okamihmi, realita prináša aj úsmevné situácie, ktoré sa jednoducho nedajú naplánovať. Karin Majtánová, ktorá spôsobila rozruch svojím vystúpením na prvomájových oslavách strany Smer, teraz ukázala, že práve tie robia veľké životné udalosti autentickými a nezabudnuteľnými.
Čo sa týka módy, nedrží sa striktne nejakých trendov. Ako sama povedala, je skôr konzervatívnejší typ. “Veci v Dámskom klube mi “dostajlováva” Sonka Müllerová. Milujem jednu slovenskú značku, ktorá ma do relácie aj oblieka,” priznala Karin, ktorá tiež priznala, čo by si na seba nikdy neobliekla.
“No asi by som si nevyšla niekde úplne nahá,“ dodala. Ponožky v sandáloch či gumené kroksy patria medzi módne “prešľapy”, ktoré sú často terčom vtipov. Karin Majtánová sa však na podobné veci nepozerá kriticky. Naopak, berie ich s nadhľadom a vníma ich ako neškodné zvláštnosti, ktoré jednoducho patria k niektorým ľuďom.
“To sú také, myslím si, že milé prešľapy, ktoré k niektorým osobnostiam jednoducho patria. Ja mám kamaráta, ktorý žije v Tatrách a celý život nosí iba kroksy – aj v januári, aj vo februári, aj keď je mráz či sneh. Dokonca mal nové kroksy aj na mojej svadbe! Myslím si, že voči gustu žiaden dišputát,“ poznamenala na záver.
