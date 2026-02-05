V januári padla výhra snov: Slovák získal rozprávkovú sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Náhodne zvolené čísla mu zmenili život.

Na Slovensku pribudol v prvých týždňoch roka ďalší milionár. V sobotu sa podarilo hráčovi z Košického kraja získať prvý miliónový jackpot tohto roka, čím sa január v lotériách uzavrel mimoriadne úspešne.

Podľa informácií spoločnosti TIPOS výhra súvisela s utorkovým žrebovaním hry Euromilióny, v ktorom jackpot ešte nepadol a jeho suma sa navýšila. Práve to zrejme motivovalo hráča, aby si už nasledujúci deň skúsil šťastie a podal stávku na jedno žrebovanie s náhodne zvolenými číslami.

Náhodný tip mu priniesol milióny

Šťastná stávka bola uzavretá v stredu 28. januára, no na výsledok si musel hráč niekoľko dní počkať. Odmena prišla až v sobotu, keď sa ukázalo, že práve jeho kombinácia čísel bola výherná. Jackpot presiahol hranicu troch miliónov eur a okamžite z neho urobil slovenského milionára.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Výherný tiket obsahoval kombináciu čísel 12, 14, 15, 25, 29, 32 a 33 doplnenú o číslo 3 z druhého osudia. Táto zostava priniesla výhru 3 233 101 eur, ktorá patrí medzi najvyššie v histórii tejto lotérie.

Jedna z najvyšších výhier v histórii

Z pohľadu štatistík ide o piatu najvyššiu výhru v histórii hry Euromilióny a zároveň o dvadsiatu najvyššiu výhru v celej histórii TIPOSU. Súčasťou tiketu bola aj doplnková hra Euromilióny Joker, v ktorej hráč úspešný nebol, no vzhľadom na výšku hlavnej výhry to určite nebol dôvod na sklamanie.

Rok 2026 sa tak v oblasti lotérií začal veľkou radosťou a opäť potvrdil, že aj jediná stávka môže priniesť mimoriadny výsledok.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
