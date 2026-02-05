Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Roland Brožkovič
Na nože
Reštaurácia napriek úvodnému fiasku napokon príjemne prekvapila.

Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už piata séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák – rodinnú reštauráciu Mavi’s.

Podnik trpel po príchode Martina rôznymi problémami a renomovaného šéfkuchára nahneval napríklad špinavý riad, neporiadok priamo medzi stolmi či dokonca plesnivý syr, ktorý však pôvodne nemal byť plesnivý. Celý diel sa niesol v akejsi zvláštnej atmosfére a vyvrcholil katastrofálnym galavečerom.

Ten personál absolútne nezvládol, časť jedál sa nestihla navariť, tie, ktoré sa urobili, boli nedochutené či studené a mnohí hostia čakali aj niekoľko hodín. Večer sa teda skončil fiaskom a po odchode hostí vyvrcholil aj konflikt medzi niektorými čašníkmi a hlavným kuchárom. Martin Novák navyše nebol úplne spokojný ani po mesiaci a reštaurácii napokon udelil dva nože z piatich.

Zradná lokalita

Podnik sa nachádza na sídlisku na okraji Pezinka, neďaleko futbalového štadióna, v budove krytej plavárne. Samotné umiestnenie je podľa nášho názoru zvláštne a pomerne nešťastné. Reštaurácia nie je na očiach, nachádza sa v nevýraznej budove pripomínajúcej typickú základnú školu z čias socializmu a situácii nepomáha ani plaváreň, do ktorej je vidieť priamo od stolov. Od podniku ju totiž delí spoločné okno.

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Najesť sme sa navyše museli prísť na dvakrát, pretože pri prvej návšteve sme mali smolu. Už len nájsť samotné otváracie hodiny bol problém. Na googli sme však objavili, že v soboty by malo byť otvorené do 22:00 a časy boli aktualizované pred pár dňami. Po našom príchode okolo 18:00 sa však v reštaurácii nesvietilo, no dvere boli otvorené.

Vošli sme teda a stretli samotnú majiteľku, práve na odchode. Prezradila nám, že za celý deň obslúžila len jeden stôl, taktiež má chorú kuchárku, a rozhodla sa preto zavrieť skôr. Navyše, podľa jej vyjadrenia, nebolo nič navarené a vedela by nám pripraviť len rezeň. Celá reštaurácia teraz stojí a padá na troch ľuďoch, pretože po relácii odišla veľká časť personálu, vrátane oboch kuchárov a čašníkov. Rozhodli sme sa preto vrátiť o niekoľko dní.

Druhý pokus

